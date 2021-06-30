Кубанский борщ влетит в копеечку: почему морковь и свекла в сезон «по цене холодильника»

Самый доступный, казалось бы, корнеплод подорожал в разы Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Нынче самый популярный в стране набор «на борщ» вдвое дороже килограмма заморских фруктов. Для сравнения: эквадорские бананы в популярном продмаркете — от 60 рублей, кубанская свекла с морковкой — от 100 до 150 рублей за кило. Но из бананов суп не сваришь!

- Золотая морковь? Да, золотая, - отвечает продавец на рынке в Северской, с усмешкой наблюдая за тем, как мы в растерянности перемещаемся от прилавка к прилавку в поисках привычной цены.

Как правило, их здесь летом можно предсказывать по прогнозу погоды.

Примерно так:

- Почему почти середина лета, а помидоры, как в декабре — по 150?

- Дык, жара! Вы в жару будете расти? Вот и они не растут.

Но если томаты — привычная боль, то стремительно меняющаяся стоимость других овощей откровенно тревожит.

От прилавка к прилавку на Сенном рынке в Краснодаре цена на морковь росла от 100 до 150 рублей за кило Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Так, на верхушке оранжевой морковной пирамиды бумажка с трехзначной цифрой и надписью — «Крым».

- На Кубани что, своей моркови нет?

- А вы видели — ливни. К ней не подобраться, - говорит женщина по другую сторону пирамиды. - Мне моя поставщица пообещала по 50. Это значит, моя родная, я выложу сюда — по 80. А пока по 150.

Борща расхотелось из принципа. Вернув пустой пакет продавцу, звоним в департамент потребсферы Кубани. Они первыми в регионе фиксируют любые скачки цен, а главное, знают их причины.

- Мы отметили рост в цене на эти продукты уже с мая. К слову, морковь входит в перечень социально значимых, соответственно, не должна дорожать быстрее инфляции, - поясняют в ведомстве. - Но сейчас рост достиг 80-90 процентов по сравнению с зимой. Нелогично, казалось бы, - поясняет начальник отдела розницы краевого ведомства Наталья Градиль.

Оптовые цены на морковь взлетели, а за ними и розничные

По словам специалистов ведомства, и на рынке, и в магазинах — примерно одна ситуация. Поставщики увеличили цены по целому ряду причин.

- Нам они ссылаются на то, что урожай растет не в открытом грунте, а под пленкой. Это требует больших трудозатрат, соответственно, расходов. Но мы все-таки склоняемся к тому, что морковь и свеклу в Краснодарском крае просто стало неинтересно выращивать. Есть культуры, по мнению производителей, которые приносят больший доход, - говорят в департаменте.

На Кубани, по данным минсельхоза, морковь и свеклу в промышленных масштабах не растят.

- Это небольшие личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства в основном. Крупных производителей нет, - поясняют «Комсомольской правде» в пресс-службе министерства.

А еще мы наивно думаем, что на рынках за прилавком с урожаями — фермеры. Но нет. Сейчас самая популярная и удобная площадка для них отнюдь не уличная торговля по выходным — сайт «Авито» и ему подобные.

Там объявлений о продаже овощей оптом — сотни. Звоню по одному из них. В тексте о продаже моркови указано «От производителя».

- От 10 тонн по 70 рублей за килограмм, - отвечает фермер Ольга Куренная из Усть-Лабинска. Она со своими 10 гектарами земли - мелкий фермер.

Тянуть интригу мы не стали, признавшись, что журналисты.

- Что происходит с ценами на вашу продукцию? Они же грабительские!

- В розницу наша цена вырастает, получается, вдвое сейчас. Вы знаете, в прошлом году расплатившись за аренду овощехранилища, за электроэнергию, минеральные удобрения, средства от вредителей мы едва вышли в ноль. Дорожает все, а морковь со свеклой стоят копейки. Многие фермеры просто перестали выращивать эти культуры, а нашли более выгодный товар — пшеницу, например. Из-за этого возник дефицит, - говорит Ольга. - Ну и погода, конечно, подгадила. Влага — это хорошо для корнеплодов. Но когда морковные поля стоят в воде, это уже вредит урожаю.

Ольга обещает, что цена скоро пойдет вниз, но прежней копеечной уже вряд ли будет.