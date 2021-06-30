«ГАЗель NN» - новый помощник для бизнеса. Предзаказ стартовал

ГАЗ – один из самых известных российских автомобильных брендов. Каждый год с конвейера Горьковского завода сходят десятки тысяч автомобилей, предназначенных прежде всего для малого и среднего бизнеса. Чаще всего их можно встретить на дорогах Краснодарского края. Здесь этот бренд любят и уважают десятилетиями.

Об особенностях и преимуществах машин новой линейки ГАЗ рассказали на презентации нового флагмана завода – «ГАЗели NN». Она прошла в дилерском центре «АВТОРИТЭЙЛ» в Краснодаре. Несмотря на будний день, увидеть новинку пришли сотни потенциальных клиентов.

- Задача этого автомобиля – обеспечить максимальную эффективность эксплуатации. Для этого предусмотрен и максимальный комфорт работы водителя, и высокий уровень активной безопасности, и интеграция автомобиля в систему цифровых сервисов, – говорит Константин Дейнарович, представитель ГК «Современные транспортные технологии».

«ГАЗель NN» –первый в России коммерческий автомобиль, на котором осуществлён переход от аналоговой к цифровой системе управления. Разработка машины заняла у завода более трёх лет.

- Это не модернизация, это автомобиль нового поколения: машина с большим количеством новых узлов и решений, которые отвечают современным запросам потребителя, – объясняет Константин Рухани, отвечающий за проект «ГАЗель NN» на Горьковском автозаводе.

Первым бросается в глаза дизайн нового автомобиля. Он получился агрессивным и дерзким, и в то же время функциональным. Например, светодиодная оптика сделает ночные поездки максимально комфортными. Эффективность таких фар почти в 3 раза выше, чем у традиционных.

- Новый 9-дюймовый экран и новая панель приборов обеспечивают максимально удобный интерфейс взаимодействия водителя с автомобилем. От простого подключения смартфона до электронной диагностики и предупреждения водителя об ошибках и неисправностях. Причём интерфейс этот максимально «очеловечен», – добавляет Константин Дейнарович.

Благодаря умной «начинке» водитель узнает о запасе хода, ближайшем ТО и получит актуальные данные о состоянии машины. Такие методы помощи максимально облегчат жизнь водителя.

Современный интерьер способен впечатлить любого, даже самого взыскательного водителя. Он совместил в себе внешнюю простоту и максимальные удобства. Так машина получила 25 мест для хранения бумаг и вещей и 8 разъемов для подключения мобильных устройств.

- У нас появились системы управления светом, стеклоочистителями. Это сделано для того, чтобы человек за рулем минимально отвлекался во время движения, – рассказывает Рухани. – Поставили совершенно новые, очень удобные сиденья не только водителя, но и пассажиров. Внедрили бесключевой запуск двигателя. Пассажирское сиденье имеет откидывающийся столик, а под ним – объёмное место для хранения личных вещей.

Святое святых любой машины – водительское кресло - теперь имеет сразу 18 направлений регулировки.

Новое поколение газовских автомобилей обеспечивает принципиально новый уровень активной и пассивной безопасности.

- Здесь установлен задний мост с новой, полностью дисковой, тормозной системой и множество электронных помощников водителя. Среди них – система курсовой устойчивости, помощи при подъеме в гору, предотвращение опрокидывания, – поясняет Рухани.

Здесь даже базовая комплектация получилась богатой: штатный круиз-контроль, датчик дождя и света, подогрев и регулировка зеркал и многое другое.

Одно из самых ожидаемых изменений – новая 6-ступенчатая коробка передач. Это собственная разработка «Группы ГАЗ». Её применение позволило снизить уровень расхода топлива, уменьшить, сделать кабину более тихой и менее вибронагруженной.

Выпускается автомобиль на роботизированных сварочных, окрасочных и штамповочных комплексах с уровнем автоматизации до 85%, которые были построены на ГАЗе в рамках масштабной программы модернизации, инициированной около 10 лет назад промышленником Олегом Дерипаской.

Уже сейчас новый автомобиль доступ к предзаказу. Его можно сделать как в салоне «АВТОРИТЭЙЛ», так и на официальном сайте компании: https://gazelle-nn.azgaz.ru/. Старт продаж намечен на 24 августа. Стоимость авто начинается от 1899 400 рублей.

- Из-за ковидных ограничений последний год стал очень сложным для бизнеса, особенно малого и среднего, - говорит Рухани. – Мы надеемся, что наша машина станет максимально эффективным инструментам для повышения его конкурентоспособности.

«ГАЗель NN» как никогда нужна российскому бизнесу. Тем более что дилерская сеть компании готова предоставить владельцам доступ к самой широкой системе сервисов: от выгодных финансовых инструментов до системы контроля за автопарками со смартфона, от удалённой записи на сервис до обучающих программ.