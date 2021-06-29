Ноги связали проводом, а в рот засунули простынь: на Кубани налетчики жестко избили и ограбили пенсионерку

Фото с места Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Страшный приступ жестокости охватил двух налетчиков в кубанском городе Тимашевске. О преступлении, которое здесь произошло 26 июня, говорят до сих пор….

Самая обычная улица с традиционным для Кубани названием – Казачья; в былые времена являлась одной из главных артерий тогда еще станицы Тимашевской. Дома на ней ничем богатым и особенным, в основном, не выделяются: постройки, пусть не совсем давних, но еще советских времен. В одном из таких домов под крышей из шифера живет самая простая российская пенсионерка – 78-летняя Антонина Ивановна (имя изменено – авт.).

Тот самый дом Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Ночь с 25 на 26 июня ничего не предвещала, хоть и покапывал с неба летний теплый дождь. Ранним утром взволнованным голосом залаяли соседские собаки. Да и в доме началось какое-то странное движение. Хотя гостей в нем не ждали.

- Часа в четыре утра два отморозка проникли в дом к моей свекрови, - рассказала невестка Антонины Ивановны.

Пожилую женщину налетчики застали в постели, пенсионерка спросонья не понимала, что происходит.

– Связали ей руки и ноги проводом, в рот засунули простынь, - продолжает родственница. – Били ее и угрожали ножом, хотя она умоляла их не трогать ее. Забрали всю наличность, которую она копила на похороны, драгоценности и охотничье ружье сына.

Та самая улица Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Крики и шум услышали соседи, тут же вызвали полицию и медиков. Несмотря на то, что дом, в котором действовали налетчики, находится практически у здания районного ОМВД, и сотрудники органов приехали тут же, преступникам все-таки удалось скрыться. Но, как уточнила невестка пострадавшей жительницы Тимашевска, грабителей поймали.

- Их нашли, зло наказуемо! Оказалось, что это были почти соседи, проживали на этой же улице, только в другом квартале. Здоровье свекрови сильно подорвано, после этого случая почти каждый день вызываем скорую. Но, я думаю, все наладится, она сильная, справимся, - заключила невестка.

- В ходе расследования уголовного дела по подозрению в хищении огнестрельного оружия было установлено, что два лица, действуя по предварительному сговору, имея умысел, направленный на нападение с целью открытого хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия проникли в домовладение и украли ювелирные изделия и хранившиеся в сейфе ружья. В их действиях усматривается ч. 4 ст. 226 УК РФ, - сообщил корреспонденту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Официальных заявлений по данному ЧП от ГУВД пока не поступало.

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