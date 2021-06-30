Завершены поиски преподавателя Краснодарского университета МВД, загадочно пропавшего на стадионе

Своим внезапным исчезновением мужчина напугал и друзей, и коллег.

Пропажа 28-летнего Михаила Громова (имя и фамилия изменены – Авт.) подняла на уши весь университет МВД в Краснодаре. Именно в этом вузе он работает преподавателем - вот уже второй год трудится на кафедре «Теории и истории права и государства». А в ОВД служит с 2010 года. Педагог сам родом из Республики Северная Осетия – Алания, сейчас живет в квартире одной из краснодарских многоэтажек.

В один из вечеров Михаил решил пойти побегать на стадион, что в пяти минутах ходьбы от его дома. Надел спортивную форму, захватил рюкзак, банковскую карту и телефон. Вот только обратно педагог так и не вернулся. Когда родные стали звонить ему, то оказалось, что смартфон выключен.

Когда на следующий день преподаватель не появился на работе, забили тревогу уже коллеги. Они стали разыскивать Михаила. Одни сотрудники распространяли информацию о пропаже в социальных сетях, другие обратились за помощью в полицию. Там правоохранители составили ориентировку и разослали ее во все отделы города.

И вот спустя три дня сотрудники установили местонахождение мужчины. «КП» - Кубань» стали известны подробности поисков Михаила, загадочно пропавшего на стадионе.

- Мужчина найден живым. Травм у него нет, преступления в отношении разыскиваемого не совершалось, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – На данный момент он находится у себя дома. На вопрос «где же он пропадал?» мужчина ответил, что пошел пешком до Архипо-Осиповки, ему очень хотелось быть в одиночестве.

В связи с тем, что педагог нашелся, дело заводить не стали.