В массовом ДТП на Кубани погибли пять человек, еще двух увезли в больницу

На месте работают правоохранители и экстренные службы

Страшное ДТП случилось утром 30 июня в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района. Напротив птицефабрики столкнулись три машины: ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В аварии пять человек погибли, ещё шесть получили серьёзные травмы – они госпитализированы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Устанавливается виновник аварии

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla ехал со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани. Мужчина не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ 2112, а затем Lada по касательной задела Hyundai Accent.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- Погибли четыре человека из отечественного автомобиля. Также погиб один человек из Toyota, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе и предполагаемый виновник аварии. Двух пострадавших с различными травмами экстренно увезли в больницу, добавили в ведомстве.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии. К проверке случившегося подключилась и прокуратура.

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