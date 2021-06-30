Жители кубанского поселка записали видеообращение к президенту и просят починить дом культуры

Фото: "Народная газета"

30 июня президент России Владимир Путин проводит свою 18-ю прямую линию. Глава государства в прямом эфире будет отвечать на вопросы граждан. Присоединиться к просмотру вы можете здесь. Любой желающий может отправить свое послание президенту. Какие-то из них просматривают модераторы, другие президент смотрит сам.

Жители кубанского поселка Черноморский Северского района отправили Путину коллективное обращение. Они жалуются на то, что их Дом культуры вот уже несколько лет никто не ремонтирует несмотря на многочисленные запросы в администрацию.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к вам, жители поселка Черноморского района Северского района Краснодарского края, наш Дом культуры многие годы в аварийном состоянии. Куда мы только не обращались – нигде не было помощи. Деньги почему-то не выделяются на это культурное здание. Дом культуры в поселке Ахтырского Абинского района тоже был построен в конце 40-х, но там все красиво, культурно, чистенько, покрашено и побелено. Пожалуйста, помогите нам вернуть наш клуб. Мы ходим сюда петь, танцевать, к нам в гости приходят дети заниматься в кружках. Очень просим!, - говорят в своем сообщении жители.

Дом культуры в поселке Черноморском

Здание Дома культуры было построено в послевоенное время и с тех пор не реставрировалось. Здесь работает несколько кружков – танцы, рукоделие, класс музицирования.

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