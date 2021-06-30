Почти +40: В Краснодарском крае предупредили об «опасном солнце»

В регионе в выходные будет пекло

После ливней на Кубань возвращается жара. Столбики на термометрах стремительно ползут вверх. 3 июля будет пиковым днем – воздух в этот день прогреется до +37 градусов.

- В Краснодарском крае установятся максимальные летние температуры. В Краснодаре воздух прогреется до 33-34 градусов. Жарче всего будет в северо-восточной части региона, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Кубани Светлана Попова.

Изнывать от жары будет весь край, особенно горячо солнце будет печь в Белоглинском, Кущевском, Крыловском, Кавказском районах. Там столбики на термометрах вытянуться до 35-37 градусов.

Но при этом синоптик добавила, что температурных рекордов в этом году не ожидается. В Краснодаре, например, в 2012 и 2020 годах в июле было 38 градусов, до 39 градусов температура поднималась в 2018, а в 2000 году и вовсе «жарил» 41 градус.

Стоит отметить, что с 1 по 3 июля в Краснодарском крае прогнозируется опасный уровень ультрафиолетового излучения. Именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца и не находиться в обеденные часы долго на улице без тенька.

Об «опасном солнце» сообщили и в МЧС. Спасатели распространили экстренное предупреждение по пожароопасности с 1 по 3 июля.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, а также возникновением лесных пожаров и пожаров на сельхозугодиях и в лесополосах, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По прогнозам, жарко в Краснодарском крае будет только до конца недели. С 5 числа в регион придет холодный фронт и немного станет прохладнее. С 6 июля снова ожидаются ливни, грозы и град.