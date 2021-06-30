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Общество30 июня 2021 14:36

Вениамин Кондратьев: Газификацию на Кубани доведем до 95 процентов

Губернатор Краснодарского края отреагировал на актуальный вопрос, заданный во время прямой линии с президентом
Ева МУР
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Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Во время своей прямой линии сегодня, 30 июня, президент страны Владимир Путин поручил региональным властям форсировать газификацию территорий. В Краснодарском крае этот показатель достиг уже 84,5%. Но в планах властей довести его до 95%.

– До конца 2023 года на Кубани мы планируем построить свыше 400 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Это позволит обеспечить природным газом порядка 70 тысяч домов и квартир, – сказал глава региона.

Власти региона отмечают, что Краснодарский край один из ведущих регионов по уровню газификации – 84,5% (в среднем по стране – около 70%). За последние пять лет газ провели в более 100 населенных пунктов.

Напомним, 19 лет назад было запланировано включение из крошечного кубанского хутора Казаче-Малеванный, что в Кореновском районе. Татьяна Дисюк тогда работала директором местного Дома культуры и просила у Владимира Путина провести газ в Казаче-Малеванный.

Президент тогда пообещал – газ появится. И уже через несколько дней после прямой линии в хутор примчались работники тянуть трубы.

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