Незрячей школьнице из Майкопа помогли после жалобы на прямую линию Путина

Малика Алиева. Фото: instagram.com/sightless_beads

На «Прямую линию с Владимиром Путиным» дозваниваются люди из самых разных уголков страны. Один из вопросов был от 13-летней жительницы Майкопа Малики Алиевой. Историю этой девочки знает не только вся Адыгея, но и соседние регионы. Малышка родилась здоровой, до шести лет росла как и все ее сверстники — играла на детской площадке, училась кататься на велосипеде. Но в один из дней у нее начались жуткие головные боли. Мама Малики тут же обратилась к врачу, чтобы выяснить в чем дело.

Вот только первые месяцы установить точный диагноз медикам не удавалось. То, что врачи считали мигренями и невралгией, оказалось опухолью мозга. Четыре месяца неправильного лечения привели Малику к полной слепоте и левостороннему парезу. В девять лет малышка перенесла (!) 9 операций. Но руки она не опускала — очень хотела жить.

Малика потеряла зрение в 6 лет. Фото: instagram.com/sightless_beads

После всех хирургических вмешательств Малике потребовалось дорогостоящее лечение в Барселоне. Счет, который выставили семье, был на 98 тысяч евро (порядка 8 миллионов рублей — Авт.). Помочь маленькой жительнице республики решили звезды эстрады и самодеятельные творческие коллективы Адыгеи. Они организовали благотворительный концерт, все вырученные средства пошли на лечение Малики.

Сейчас девочке удалось восстановиться после болезни. Она любит заниматься спортом — часто выступает на спартакиаде по легкой атлетике среди детей с нарушением зрения. А еще Малика учится в музыкальной школе по классу эстрадного вокала, играет на фортепиано и даже плетет четки.

Девочка занимается спортом, поет и даже плетет четки. Фото: instagram.com/sightless_beads

- Мы настолько прониклись ее историей, что обратились в Общероссийский народный фронт, - говорит волонтер Хамида Сирин. - Активисты вместе с волонтерами нашли спонсоров, которые приобрели Малике дисплей Браиля.

Это электронное устройство для отображения и набора текстов рельефно-точечным шрифтом. Оно позволяет считывать информацию с компьютера или даже мобильного телефона. Дело в том, что дисплей оборудован специальной Брайлевской строкой, на которой символы выступают над плоской поверхностью устройства.

У брайлевских дисплеев есть один недостаток – их высокая цена. Это сложное устройство стоит в среднем 13800 евро (больше 11 миллионов рублей — Авт.). Именно поэтому Малика хотела узнать, можно ли включить современные российские разработки в перечень средств реабилитации, которые предоставляются за счет государства. И глава государства заверил - дисплей Брайля будет внесен в этот список.

- Это безусловно можно будет сделать, и мы это сделаем, - сказал президент Владимир Путин. - Уверен, что члены правительства меня слышат, и Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова — прим.ред.), и министр здравоохранения. Я прошу внести дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации.

Родные девочки надеются, что в будущем удастся внести в перечень и другие устройства, которые облегчают незрячим людям жизнь.

- Например, есть российская разработка - Умный помощник «Робин», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» мама Малики Жанна. - Это интеллектуальное устройство, которое помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве. Выглядит оно как камера и благодаря этому позволяет рассказать, что находится вокруг, предупредить о неожиданном препятствии, найти человека поблизости и позволит уверенно к нему обратиться. А это значит, что незрячий может быть самостоятельным.

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