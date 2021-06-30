На Кубани из-за сильного ливня обрушился мост

Вот так выглядит мост после непогоды.

В Краснодарском крае после сильных дождей частично обрушился мост. Путепровод находится в станице Губской Мостовского района на улице 2-я Заречная. Стихию, которая испытывает на прочность местные населенные пункты уже не первый день, сооружение не выдержало. Потоки воды подмыли сваи конструкции и привели к трещинам асфальтного покрытия.

- Из-за ливней в реке Увариха поднялся уровень воды, - говорит глава Мостовского района Сергей Ласунов. - Это привело к частичному размыву опоры автомобильного моста в станице Губской и дальнейшему его обрушению.

К счастью, в момент ЧП никто из людей не пострадал. Как говорят местные жители, все произошло глубокой ночью, когда все спали.

Проезд автомобильного транспорта через мост временно закрыт - находиться на путепроводе сейчас опасно, поэтому жителям советуют быть осторожными. Людям помогают добираться спасатели.

На месте работают спасатели. Фото: instagram.com/sergejlasunov

- Сообщение с населением осуществляется автомобилями повышенной проходимости силами «Кубань-СПАС», - добавляет глава района.

Кроме того, по словам Сергея Ласунова, на несущий пролет моста установили деревянную кладку, чтобы жители могли перейти через реку.

На месте происшествия работает оперативная группа. Для восстановления моста привлечены специализированные службы, которые сейчас работают на поврежденном объекте. Правда, о том, когда мост будет восстановлен, в администрации района не уточняют.