Россиянин изрезал подростка ножом во дворе многоэтажки и скрылся

Сейчас мужчина задержан.

В Армавире мужчина изрезал школьника. Все случилось во дворе многоэтажного дома на улице Новороссийская. Там поздно вечером между девятиклассником и прохожим произошел конфликт.

Предварительно, 17-летний юноша получил ранение из-за необдуманно брошенной фразы в сторону незнакомца о его внешности. Разгневанный мужчина стал выяснять отношения с парнем. Между молодыми людьми завязалась словесная перепалка, они кричали и оскорбляли друг друга. В какой-то момент мужчина достал из кармана перочинный нож и ударил школьника. Испугавшись содеянного, нападавший просто сбежал. Тем временем юноше вызвали скорую очевидцы конфликта.

- Пациента привезли глубокой ночью. У мальчика было проникающее ранение брюшной полости и грудной клетки, резаная рана печени, колото-резаная рана брюшной стенки, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. – Угрозы жизни школьника нет, однако он все еще под наблюдением медиков.

Как и полагается во всех таких случаях, врачи передали информацию о пострадавшем ребенке в полицию. Правоохранители начали проверку.

- Со слов школьника была составлена ориентировка на мужчину. Ее разослали во все отделы полиции, передали и сотрудникам ГИБДД, которые дежурят на дорогах. В итоге по горячим следам удалось установить, что разыскивается 28-летний житель Армавира. Он ранее не судим, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.