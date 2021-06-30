Курорты Краснодарского края откроют для туристов, переболевших коронавирусом

Отели и гостиницы начнут принимать еще и переболевших ковидом россиян

Курорты Краснодарского края завтра, 1 июля, начинают принимать отдыхающих по новым правилам.

- С 1 июля по 1 августа средства размещения на курортах Краснодарского края будут заселять еще и тех, кто переболел коронавирусом. Но только с соответствующей справкой о том, что диагноз был поставлен не позднее полугода назад, - сообщили в оперштабе.

Кроме того, при заселении в отели, гостиницы, санатории и пансионаты теперь нужно будет предоставлять либо "свежий" ПЦР-тест (он действителен 72 часа), либо справку о прививке.

Ну а с 1 августа средства размещения примут только тех, кто покажет сертификат о прививке.

Итак,

С 1 июля:

– Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде - для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до вселения;

– или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);

– или сертификат о вакцинации (в электронном или бумажном виде);

– граждане Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающие на территорию Краснодарского края, также вправе представить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

С 1 августа:

– Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде - для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;

– или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде;

– в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.

– несовершеннолетним от 7 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения;

– граждане Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающие на территорию Краснодарского края, в случае наличия справки о медицинском отводе от вакцинации и несовершеннолетние от 7 до 18 лет также вправе представить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».