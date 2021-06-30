Великий комбинатор: в Сочи мужчина за одну ночь организовал «элитный» пляж и незаконно брал деньги с туристов

Пляж разбирали, а туристы отдыхали. Фото: Андрей Столяров

- Сочи все стерпит, - говорят местные, глядя на то, как за одну ночь девственный приморский берег загромоздили лежаками и палатками. На аренде всей этой "курортной инфраструктуры" предприимчивый мужчина каждый день делал деньги.

Оказалось, все это, как водится, делалось незаконно. И разрешений на захват пляжа никто ему не давал.

- Клубника на тротуарах была, чача в багажнике была (и еще есть кое-где, к сожалению), будки кваса на переходах были, но вот чтобы самозахват целого пляжа, такого в мою бытность еще не было! - написал на своей странице в соцсети глава Сириуса Андрей Столяров.

Вскоре всю "пляжную мебель" погрузили в машины и отправили восвояси. Но хозяин ее до последнего пытался спасти положение, называя себя то "протеже спецслужб", то родственником некой важной персоны.

- Большую часть с полицией вывезли, - пояснил глава.

К слову, на незаконных шезлонгах тем, кто за них уже успел заплатить, дали спокойно досидеть оставшийся день, а на организатора незаконного бизнеса возбудили дело о мошенничестве.