В Сочи произошло ДТП с рейсовым автобусом, шесть человек пострадали

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Авария с рейсовым автобусом и легковушкой произошла в Сочи на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» ночью 30 июня. На транспортной развязке у реки Псахе водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai.

- В аварии пострадали шесть человек - трое из автобуса и трое из легковушки. Водитель автобуса не пострадал. Дорожники ликвидируют последствия ДТП, включая локальный розлив ГСМ из ВАЗ, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что в рейсовом автобусе пострадали два пассажира 27-летний мужчина и несовершеннолетняя 11-летняя девочка, в легковом автомобиле - 29-летний водитель, и оба пассажира - мужчины 32 и 25 лет.

- На момент ДТП в автобусе находилось девять пассажиров, из них одна несовершеннолетняя. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.

На месте дежурит экипаж пожарного расчета. Движение по путепроводу ограничено в одном из двух направлений - нельзя проехать из центра Сочи на улицу Виноградную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В массовом ДТП на Кубани погибли пять человек, еще двух увезли в больницу

По факту аварии проводится проверка (читайте далее)