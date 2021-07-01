Требовал 50 тысяч: водитель обвинила сотрудников ДПС в вымогательстве

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Все случилось в Белоглинском районе Краснодарского края. Местную жительницу остановили в селе Кулешовка. Женщина была за рулем. Но водительское удостоверение у нее отсутствовало — ранее ее лишили прав. Сотрудники ДПС попросили пройти ей медосвидетельствование. Вот только сама дама отказалась. Автоинспекторы решили составить протокол. Но, по словам женщины, перед тем, как начать заполнять документ, сотрудники ДПС потребовали взятку. По ее словам, за 50 тысяч рублей они были готовы закрыть глаза на серьезное нарушение и отпустить женщину. Водитель от такого предложения отказалась и заявила на полицейского.

Правда, сами сотрудники ДПС вину отрицают.

- Из объяснений инспектора следует, что про денежные средства с женщиной они не разговаривали, никакие суммы ими не озвучивались, давления на водителя не оказывали, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Тем не менее в случившемся руководство местного райотдела полиции все же решило разобраться.

- По данному факту назначена служебная проверка. Но пока, по предварительным результатам, нарушений в действиях сотрудников ДПС не усматривается, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», один из сотрудников ДПС, 28-летний лейтенант полиции в органах служит с марта 2013 года, а его коллега, 31-летний старший лейтенант полиции на службе с ноября 2014 года. А в нынешней должности они работают с января 2021-го.

- К сотрудникам не было претензий, действующих дисциплинарных взысканий не имеют, - говорят в полиции.