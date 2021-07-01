«Тебя приняли, будь добра!»: хозяйка анапской гостиницы покрыла матом постояльцев, попросивших убрать номер

Фото: кадр из видео.

На курорты Краснодарского края продолжают прибывать отдыхающие. Вот только далеко не везде туристам оказывают радушный прием. В некоторых гостиницах показывают такое гостеприимство, что отпускники спешат поскорее выселиться. Так, не повезло девушкам, которые забронировали номер в гостевом доме «Атмосфера Джемете». Остановиться они должны были на 4 дня — за «люкс» в сутки с них потребовали 3 тысячи рублей. Правда, уже на ресепшн они столкнулись с обманом.

- Хозяйка заявила, что мы припозднились. Наш номер сдали другим, потому нам придется доплатить — вместо трех тысяч рублей 3500. Но мы сказали, что так не договаривались, в итоге заплатили 3 тысячи. Правда, нас толком не оформили, даже паспорт не просили. Только деньги! - рассказывает туристка.

Когда же постояльцы зашли в номер, то ахнули. Ни чистых полов, ни свежего постельного белья — словом, внешний вид комнаты был далек от того, что девушки видели на сайте при бронировании. На просьбу убраться в комнате хозяйка гостиницы разозлилась и обматерила девушек.

- Тебя приняли, будь добра! - кричала хозяйка, нехотя убираясь в номере. - Это первая линия, чего вы хотели? Конечно, песок будет!

Дальше женщина продолжила кричать, заявляя, что она «везде платит» и никто не приедет ее проверять.

Этот монолог, сдобренный порцией нецензурной брани, девушки записали на видео и поспешили съехать из гостевого дома, не пробыв там и час. Деньги за четыре ночи, которые они сразу заплатили, хозяйка не вернула.

- Она не ведет подотчетные документы по заселению. Оплата наличными или на карту без заключения договорных обязательств. Как она сказала «Ты еще докажи, что ты тут была!». Про антисанитарию вообще молчу: постельное белье было в пятнах и в собачьей шерсти. Ушли с грязными чемоданами от грязи в номере, - заявила недовольная отпускница.

После того, как ролик появился в Сети, к хозяйке гостевого дома нагрянули правоохранители, которые хотели лично узнать, кому же она платит. Правда, сотрудникам в форме, женщина стала говорить совершенно другие вещи.

- Я никому не плачу, вы что? Я имела ввиду субаренду. Они меня довели! - пыталась оправдываться женщина. - Никаких коррупционных моментов нет!

После недолгой беседы с полицейскими хозяйка гостевого дома поспешила принести извинения постояльцам, причем публично. Загладить вину она попыталась в коротком ролике, который был опубликован сотрудниками МВД.

Сейчас полиция Анапы проводит проверку по факту конфликта, произошедшего гостинице. - По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - добавляют в МВД по Анапе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», заинтересовалась объектом и администрация Анапы.

- Мы также организовали комплексную проверку. Наши специалисты выясняют, на сколько законно функционирует эта гостиница, - добавляют в мэрии.