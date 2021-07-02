Чем занять детей в жару

Дети у телевизора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети одурели от жары, тусят в доме и не отходят от телевизора? А вас уже тошнит от идущего сотый раз «Холодного сердца» и «Губки Боба»? Рассказываем, какие есть каналы с альтернативным контентом.

Канал «О!». возрастные ограничения практически всех программ канала – 0+. Но реальная его аудитория – старшие детсадовцы и младшие (1-2 класс) школьники. Хотя мультконцерты «О! Музыка» порадуют даже грудничков. Помимо «малышковых» мультиков – «Три кота», «Смешарики», «Доктор Панда», «Поезд Динозавров» и прочих - у канала несколько программ собственного производства, чередующихся с анимацией.Программа «Спроси у Три О»: познавательная объяснялка для маленьких почемучек. Реплика «Маппет-шоу» и «Улицы сезам», где на нескончаемые вопросы маленьких исследователей – «почему у рыбы хвост, а у человека нет?» Или «видит ли паук в темноте?» - в игровой форме отвечают симпатичные кукольные чудики. Кстати, вопрос, можно прислать в редакцию.О том, как устроен человек, что и почему у него может заболеть, как работает организм в доступной дошкольникам форме расскажет симпатичная «Доктор Малышкина», которую ведет сверстница маленьких зрителей. Еще одна программа, где детей просвещают дети – «Мой музей», в которой ребята, посетители лучших музеев и выставок, делятся со зрителями своими впечатлениями и знаниями. А также английский, зарядка, рисование с Калякой-Малякой и много чего еще.

Канал «В гостях у сказки» отсылает к культовой советской передаче. И во многом использует тот же контент, которого советским школьникам приходилось ждать неделями: фильмы-сказки с Олегом Далем, Михаилом Пуговкиным, Татьяной Пельтцер, Олегом Табаковым, полнометражные советские мультики, сказки стран соцлагеря. Но не только. На канале много современных европейских фильмов-сказок, сказочной анимации, в том числе сериальной, сказки-фентези или истории современных ребят со сказочным или волшебным сюжетом. В общем, все загадочное, чудесное и сказочное. Канал будет интересен ребятам младшего и среднего школьного возраста. Но многие программы с удовольствием посмотрят и те, кто постарше. Даже мамы, а тои бабушки, наверняка, с удовольствием посидят у экрана и вспомнят, как «смотрели этот фильм в кинотеатре с классом» много лет назад.

Канал TiJi рассчитан на самых маленьких зрителей. Симпатичные мультяшки с малышковым контентом. Преимущественно зарубежным, но не без отечественных хитов. «Робокар Поли», «Пожарный Сэм», «Тима и Тома», «Маша и Медведь». На сайте канала можно распечатать раскраски с героями мультфильмов, которые ротируются в программе.

Канал «Мульт» - примерно для той же аудитории. И контент частично пересекается с контентом TiJi. Но тут акцент на современных отечественных мультфильмах: «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Белка и стрелка», «Сказочный патруль», «Лунтик». Есть «исторические» вкрапления серии «Друзья на все времена» с блоками советской анимации. Есть мультфильмы с познавательным акцентом: «Ник изобретатель» или «Волшебная кухня». На сайте телеканала много интерактивных заданий и конкурсов.

Канал Nickleodeon рассчитан, по большей части, на подростков. Веселые ситкомы и сериалы, фильмы, анимация, развлекательные программы. Есть новинки канала собственного производства. Например, анимационный сериал «Мой шумный дом», про будни, ужасы и взаимовыручку в братско-сестринских отношениях или его не то продолжение, не то параллель с пересекающимися героями - «Касагранде». И если в первом сериале сюжеты о том, как выжить в большой семье (непросто, если у тебя десять сестер и ты – единственный брат), то во втором - как сложно жить единственному в семье ребенку. Игровой сериал «Игроделы» - про двух девчонок, придумавших приложение-хит, но вляпавшихся в проблемы из-за незнания законов об авторском праве. Или подростковые драмеди «Грозная семейка» (про внутриклановую борьбу подростков с суперспособностями) и «Виктория-победительница» (про детскую конкуренцию в приголливудье). Ну и «Губка Боб Квадратные штаны» - мы помним, он вам надоел, - но куда же без него?.. В общем, универсальный контент для детей-глобалистов.

Все каналы доступны в основных пакетах «Спутникового ТВ» МТС. Кстати, оператор, предлагает еще и удобную для дачников опцию: объединенные пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом или с голосовой связью. Для горожан, не представляющих своей жизни вне сети, важно найти оптимальное решение, которое не изменит привычного ритма жизни и позволит в полной мере посвятить себя даче.

Кстати

Детские каналы у кубанцев, использующих спутниковое ТВ МТС, в тройке лидеров по популярности. За них готовы дополнительно платить примерно четверть родителей. А все перечисленные выше «детские кнопки» не требуют дополнительной платы, потому что по умолчанию находятся у МТС в основном пакете.

С началом пандемии спутниковые тарелки МТС стали подключать на Кубани на треть больше, чем в допандемийный год.Видимо, кому-то вовсе не нужны открытые кинотеатры, если всё можно посмотреть дома.