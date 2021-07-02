Фото: администрации края.

В Краснодарском крае желающих сделать прививку от коронавируса много. В пунктах вакцинации - очереди, причем каждый день. А теперь тех, кто поставит вакцину, еще и поощрят. На Кубани началась акция «Привит от COVID. Территория безопасности». Жители края, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить наклейки. Стикерами можно украсить паспорт, телефон или стекло автомобиля.

- Наклейки получат участники социальной акции, которая пройдет в крупных муниципалитетах региона, - сказал председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Кубанский союз молодежи» Сергей Урайкин. - Таким образом, жители и гости края смогут продемонстрировать ответственность по отношению к близким и окружающим.

Стоит сказать, что предприятия потребительской сферы края, на которых вакцинировалось более 60% персонала, получат специальные стикеры. Это гарант безопасности и социальной ответственности бизнеса.

- Благодаря им клиенты кафе и ресторанов, салонов красоты, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров смогут быть уверены в том, что все сотрудники заведения уже привиты и защищены от COVID-19, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Напомним, сейчас на Кубани привились более 800 тысяч жителей. Для того чтобы был сформирован коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать более 60% населения Краснодарского края.

- Риск заболеть коронавирусом после вакцинации — менее 1%/ А при заболевании привившемуся человеку чаще всего не нужна госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме, - сказал заместитель главного врача краевой инфекционной больницы Игорь Люлин. - К тому же вакцинация является важнейшей составляющей контроля за распространением инфекционных заболеваний. Наличие коллективного иммунитета позволит стабилизировать эпидситуацию.

КОНКРЕТНО

Наклейки можно получить в 64 центрах вакцинации края, мобильных пунктах, в том числе расположенных в аэропортах. Их адреса указаны по здесь.

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