Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 июля 2021: число заболевших перевалило за 52 тысячи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 июля 2021. Фото: администрации края.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией по ковиду в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 июля 2021.

За минувшие сутки инфицировались 190 человек. Таких данных оперативный штаб края не сообщал с февраля, когда статистика стала улучшаться. Причем среди новых заболевших 18 - это дети. Для сравнения два дня назад больницы принимали восемь маленьких пациентов.

По словам медиков, эпидситуация в регионе тревожная. Именно поэтому на борьбу с коварной инфекцией дополнительно выделят 350 миллионов рублей. Средства направят на лекарства для лечения больных COVID-19.

Стоит сказать, что медики, как и прежде, призывают людей вакцинироваться. В мобильных пунктах, которые расположены в Краснодаре, очереди выстраиваются с самого утра. Желающих много, поэтому укол приходится ждать. Но у жителей города есть возможность получить защиту от вируса и в ТЦ «Мега-Адыгея» - там ажиотаж поменьше. "КП" - Кубань" сообщала, какие документы необходимо взять с собой желающим привиться.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 2 июля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 37 заболевших.

Коронавирус в Анапе 2 июля 2021

В Анапе трое инфицированных за минувшие сутки.

Коронавирус в Сочи 2 июля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 жителей.

Коронавирус в Геленджике 2 июля 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 2 июля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 9 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 2 июля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека.