«Квадрат» за 100 тысяч рублей и будет еще выше: почему опять подскочили цены на жилье в Краснодаре

С апреля средняя цена в Краснодаре выросла с 71 до 100-120 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недвижимость в Краснодаре в последние полгода дорожала со «скоростью света». Если на конец 2020-го «квадрат» в новостройке в среднем стоил 67 тысяч рублей, то к концу апреля 2021-го – уже 71. Рост уже солидный. А вот дальше началось что-то невообразимое – всего за пару месяцев средняя стоимость квадратного метра в краевой столице превысила 100 тысяч. Точнее – это лишь самые скромные оценки экспертов. Некоторые называют и 120 и больше. Так что же произошло?

И главный вопрос, который сейчас задают себе люди, желающие купить жилье в Краснодаре – что будет с ценой дальше? Почему недвижимость так дорожает, и чего ждать к концу 2021 года? Давайте разбираться вместе.

Почему выросла цена

- Если говорить о первичном жилье, то в среднем цены уже установились в районе 110 тысяч рублей за квадратный метр. Буквально за последнюю неделю, - заявил «КП» президент «Кубанской Палаты Недвижимости» Александр Литовка.

Это подтверждают и другие аналитики рынка недвижимости – среднюю цену все называют разную, но все соглашаются, что она явно превышает 100 тысяч рублей за «квадрат»

Причины у этого во многом экономические – стройматериалы дорожают, и девелоперам приходится включать эти издержки в стоимость. Но ведь так по всей стране, а у нас цена растет быстрее! Вторая причина – по-прежнему высокий спрос на жилье в столице Кубани. И он не только не ослабевает, а лишь увеличивается, ведь новых разрешений на строительство в Краснодаре сейчас выдают не так много. Впрочем, и сам строительный рынок краевого центра сильно сузился – по оценкам экспертов, работать на нем остались лишь около 30 процентов девелоперов.

Стимулирует спрос на квадратные метры и государственная программа поддержки ипотеки, которая продолжает действовать в Краснодарском крае.

- Ипотека – драйвер продаж. С одной стороны, нам власти снизили ставки, а с другой - спрос в связи с этим естественно усилился. И застройщики на этой волне эйфории начали повышать цены, - говорит Александр Литовка.

По оценкам генерального директора компании Macon Ильи Володько, с льготной ипотекой сейчас осуществляется 30-40 процентов продаж жилья в городе. Так что, конечно, стоимость «квадрата» растет не в последнюю очередь именно «благодаря» доступным кредитам.

«Элитные» районы

Средняя цена – это как общая температура по больнице. Цифры впечатляющие, но весьма абстрактные. И, конечно, стоимость квадратного метра от района к району может сильно отличаться. Например, «квадрат» в доме в районе Западного Обхода с начала года вырос в цене на 100%, и сейчас стоит 108 тысяч рублей. В микрорайоне Черемушки жилье подорожало на 81%, до 153 тысяч. На улице Школьной метр обойдется в 195, а в Энке – лишь 106. А в Фестивальном микрорайоне, по данным аналитической компании Macon, стоимость квадратного метра достигла 118 тысяч рублей.

Эксперты закономерно считают, что сильнее всего цены выросли в районах, где инфраструктура уже сложилась. Таких как: Черемушки, Комсомольский, Центральный, с налаженной транспортной линией, куда хорошо ходят трамваи. На этом фоне «белой вороной» выглядит многострадальный Музыкальный район, где, несмотря на отсутствие должной инфраструктуры, стоимость квадратного метра все равно поднялась.

А что на «вторичке»?

Если квартиры в новостройках так подорожали, то, может, лучше покупать их на вторичном рынке? Увы, тут тоже не все так однозначно. Да, «вторичка» медленнее реагирует на рост цен, но со временем и она «подтянется» под уровень новостроек.

- При этом некоторые собственники на вторичном рынке взволнованы и снимают объекты с продажи, потому как в сложившейся ситуации они не смогут себе позволить купить на вырученные средства то, на что рассчитывали еще полгода назад, - объяснила риэлтор Ирина Дробот.

Иначе говоря, быстрый рост цен глобально влияет на весь рынок, так что не стоит думать, что в старом фонде будут свои цены, а в новостройках – свои.

Есть ли еще куда дорожать «квадрату»?

- Если такая тенденция к подъему сохранится, то вполне реально, что средняя стоимость за квадратный метр к концу года будет порядка 120 -130 тысяч рублей. Включая и вторичное жилье. Возможно, что на каких-то точечных объектах цена будет еще выше, это вполне вероятно, – делится мнением Ирина Дробот.

Александр Литовка тоже считает, что ждать снижения или даже «консервации» цен до конца текущего года точно не стоит.

- По данным моих источников цены будут расти еще и установятся в пределах 150 тысяч рублей, а то и до 200 тысяч - в отдельно взятых местах. И это мы говорим про массовый сегмент. Если же говорить о так называемом «элитном» жилье, там стоимость вообще будет «космическая». Можно сказать, что мы уже почти приблизились к московскому уровню, - считает эксперт.

Так что, похоже, цены на недвижимость в Краснодаре находятся в самом начале своего пути. Хорошо это или плохо? С одной стороны, перестанут плодиться «как грибы после дождя» новые ЖК без детских садов и дорог. С другой – позволить себе квартиру в Краснодаре сможет уже далеко не каждый.

КСТАТИ

Стоит ли покупать жилье в Краснодаре?

Эксперты в один голос говорят, что на протяжении многих лет цены в Краснодаре были сильно занижены, а сейчас, по сути, достигли своих «реалистичных» значений. Но, если это так, то, может, стоит рассмотреть какие-то другие, не слишком удаленные от центра Кубани города?

Самым привлекательным из списка может показаться Новороссийск – благодаря своей инфраструктуре и размера. Однако у него есть свои «но». Цены там уже не слишком-то отличаются от краснодарских. Развитый торговый порт, наличие многопромысловых предприятий и, конечно, близость моря – все это сказывается на ценнике. И даже частые перебои с водоснабжением и электричеством не способны снизить интерес к этому городу.

По словам экспертов, цены в Новороссийске местами даже выше, чем в Краснодаре, и такая ситуация начала складываться не вчера. К тому же, там, как и во многих прибрежных городах, сейчас ввели ограничение на строительство, что естественным путем подняло цены на жилье. Тогда как у нас, в Краснодаре, все-таки строят достаточно много.

Таким образом, несмотря на повышение цен, Краснодар остается наиболее привлекательным городом для покупки недвижимости.

КОНКРЕТНО

- 100-120 тысяч рублей – такую среднюю цену за квадратный метр в новостройках сейчас называют эксперты;

- В конце 2020 года средняя цена составляла 67 тысяч рублей. И до этого так сильно не менялась – к примеру, в 2010 году она была 40 тысяч за «квадрат»;

- К концу года стоимость можно повыситься до 150 тысячи рублей и даже выше;

- Вторичный рынок по ценам не слишком отстает от первичного.