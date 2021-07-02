Забрали сбережения и золотой слиток: На Кубани задержали налетчиков на 78-летнюю пенсионерку

Тот самый дом, где произошло нападение на пенсионерку Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Мужчины напали на беззащитную 78-летнюю женщину ночью в Тимашевске. Они забрались в дом и застали пенсионерку в постели. Спросонья она не понимала, что происходит.

– Они связали ей руки и ноги проводом, в рот засунули простынь, - рассказывала «КП»-Кубань» родственница. – Били ее и угрожали ножом, хотя она умоляла их не трогать ее. Но им было все равно.

Налетчики забрали у пенсионерки сбережения, которые она откладывала на похороны – 265 тысяч рублей, золотой слиток стоимостью около 49 тысяч рублей, дорогостоящие карманные и наручные часы, а также три ружья ее сына.

Крики и шум услышали соседи, и тут же вызвали полицию и медиков. Но грабителей удалось задержать лишь спустя несколько дней.

- Мужчины были в перчатках. Подозреваемых 25 и 29 лет задержали в Краснодаре. Установлено, что частью похищенных денег злоумышленники потратили, оставшиеся сотрудники полиции обнаружили закопанными во дворе дома одного из сообщников. Их изъяли и вернули владелице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 12 лет тюрьмы. На период предварительного следствия оба заключены под стражу.

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