У нас тут свои тропики, берегите топики: синоптики Кубани рассказали о погоде на июль

Температурные качели на Кубани будут длится весь второй месяц лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра снова обрушатся на Краснодарский край уже в эти выходные 3 и 4 июля. Больше всего непогода коснется территорий Азовского и Черного морей. Там ожидаются дожди и грозы со шквалистым усилением ветра до 15 метров в секунду.

При этом самым жарким днем этого лета пока считается 3 июля. Температура на столбиках термометра в отдельных районах поднимется до 37 градусов, 4 июля будет чуть ниже – до 35 градусов. Жарче всего будет на севере и востоке края.

- После прохождения циклона температура упадет до 24-29 градусов, и вырастет только к концу следующей недели – до 30 градусов. Дожди будут идти всю неделю с 5 до 9 июля, распогодится только ближе к выходным. В целом июль ожидается жарким и дождливым, настоящие тропики, - рассказала «КП»-Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

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Ранним утром, 1 июля, на платформы курортных железнодорожных вокзалов в Сочи и Анапе высыпали сотни новых гостей. С этого дня в регионе вступают новые правила заселения в отели, гостиницы, пансионаты и санатории. Кроме привычных вещей, с собой в отпуск теперь нужно захватить либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок. ПЦР (тест действителен 72 часа) покажет, что нет ковида, а вторая - что уже переболели не больше полугода назад (читать далее).