Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 13:15

У нас тут свои тропики, берегите топики: синоптики Кубани рассказали о погоде на июль

Краснодарский край снова ждет грозовой циклон
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температурные качели на Кубани будут длится весь второй месяц лета

Температурные качели на Кубани будут длится весь второй месяц лета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра снова обрушатся на Краснодарский край уже в эти выходные 3 и 4 июля. Больше всего непогода коснется территорий Азовского и Черного морей. Там ожидаются дожди и грозы со шквалистым усилением ветра до 15 метров в секунду.

При этом самым жарким днем этого лета пока считается 3 июля. Температура на столбиках термометра в отдельных районах поднимется до 37 градусов, 4 июля будет чуть ниже – до 35 градусов. Жарче всего будет на севере и востоке края.

- После прохождения циклона температура упадет до 24-29 градусов, и вырастет только к концу следующей недели – до 30 градусов. Дожди будут идти всю неделю с 5 до 9 июля, распогодится только ближе к выходным. В целом июль ожидается жарким и дождливым, настоящие тропики, - рассказала «КП»-Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полный аншлаг: после старта ограничений на курортах Краснодарского края туристов стало еще больше

Ранним утром, 1 июля, на платформы курортных железнодорожных вокзалов в Сочи и Анапе высыпали сотни новых гостей. С этого дня в регионе вступают новые правила заселения в отели, гостиницы, пансионаты и санатории. Кроме привычных вещей, с собой в отпуск теперь нужно захватить либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок. ПЦР (тест действителен 72 часа) покажет, что нет ковида, а вторая - что уже переболели не больше полугода назад (читать далее).

Погода