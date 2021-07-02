Украинскому шпиону дали восемь лет колонии строгого режима

Андрею Пикуле дали низшее из возможных наказаний по этой статье. Фото: Краснодарский краевой суд

Суд в Краснодаре вынес приговор 30-летнему Андрею Пикуле по статье "Шпионаж". В 2018 году, по материалам дела, он был завербован разведкой Украины.

Пикуле обещали помочь с переездом, регистрацией и бытовыми проблемами на территории соседней страны. За это он должен был передать сведения, составляющие гостайну.

По факту Пикула должен был передать данные о военной технике с баз, находящихся на границе с Украиной. Он все собрал, как просили. Но сразу после передачи информации был задержан УФСБ по Краснодарскому краю.

- В судебном заседании он полностью признал свою вину, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд учел все смягчающие обстоятельства и назначил Андрею Пикуле наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ст. 275 УК РФ. Он просидит 8 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд лишил его воинского звания "лейтенант запаса".

Приговор в законную силу не вступил.