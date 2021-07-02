Самолет Москва-Сочи задержали из-за одной пассажирки, отказавшейся надеть маску

Без сотрудников полиции вопрос не решился

Утром 2 июля самолет Москва-Сочи был задержан из-за пассажирки, которая отказывалась надевать маску. Очевидцы выложили в социальные сети ролик, на котором видно, как девушка не соглашается надевать защиту. Об этом сообщает информационный портал "Москва 24".

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К борту вызвали полицию. Только после разговора с правоохранителями, женщина согласилась себя обезопасить.

В итоге лайнер вылетел на курорт с опозданием. На борту самолета в тот момент находилось 400 человек.

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Чтобы остановить распространение коронавируса, порой даже несмотря на снятие карантина, во многих странах мира до сих пор требуют носить маски в общественных местах.

До тех пор пока не будет создана вакцина от COVID-19, врачи и эпидемиологи настаивают на том, чтобы люди продолжали соблюдать масочный режим. Но не все следуют этим рекомендациям (читайте также).