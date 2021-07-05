Как подготовиться к менопаузе: ответы эндокринолога

Фото предоставлено компанией "Витабиотикс"

Менопауза – это слово, которое с молодых лет знает каждая женщина. И боится того дня, когда этот период в ее жизни все-таки наступит. Что вполне понятно – ведь хочется оставаться энергичной и красивой в любом возрасте! Быть активной, не отказываться от любимых занятий, всегда находить силы на семью. И такая возможность есть. Да, менопауза неизбежно наступит. Но, если к ней правильно подготовиться, то ее последствий вы можете и не ощутить!

«Менопейс Плюс» - это витаминный и минеральный комплекс, созданный для поддержания здоровья женщины в климактерический период. И поскольку он не является лекарственным средством, его может употреблять практически любая женщина без вреда для здоровья.

В каких ситуациях может помочь «Менопейс Плюс»? И как его правильно использовать? Эти и другие вопросы наши читатели задавали на прямой линии, прошедшей в режиме онлайн на нашем сайте. Отвечает - врач-терапевт, эндокринолог Анастасия Субботина.

Фото предоставлено Анастасией Субботиной

Как слышать свой организм?

Одним из наиболее часто задаваемых был вопрос про то, по каким симптомам можно распознать самое начало менопаузы. Чтобы по возможности подготовить свой организм к этому переходному периоду в жизни женщины.

- Мне скоро 45. Заметила изменения – прибавление в весе, повышенное давление, болезненные месячные, - рассказала читательница Елена.

По словам Анастасии Субботиной, такие симптомы вполне могут указывать на приближение менопаузы. Самый главный совет в этом случае – посетить эндокринолога и гинеколога и обследоваться. Важно исключить такие заболевания, как предиабет, сахарный диабет, патология щитовидной железы, гипертоническую болезнь и т. д. Однако прием «Менопейс Плюс» тоже позволит стабилизировать работу разных систем организма – благодаря содержащимся в нем растительным экстрактам, витаминам и минералам. Они могут помочь нормализовать давление и обмен инсулина и углеводов, улучшить работу нервной системы и кровообращения.

Фото предоставлено компанией "Витабиотикс"

Более того – принимать «Менопейс Плюс» можно и в качестве профилактики, когда никаких признаков менопаузы еще нет.

- Он профилактирует развитие атеросклероза, способствует снижению холестерина, обладает антиоксидантным действием, увеличивает активность выработки половых гормонов и т. д. Витаминный комплекс улучшает выработку коллагена, усвоение кальция, что проявляется в улучшении состояния кожи, волос, ногтей, поддерживает эластичность тканей и замедляет естественный процесс старения, что в целом способствует поддержанию активности и полноценного качества жизни женщины, - объяснила Анастасия Субботина.

Помощник каждой женщины

Спрашивали читатели и про то, как именно нужно принимать «Менопейс Плюс» - как долго и не вызывает ли он привыкания? По словам врача, минимальный рекомендованный курс – месяц. Но при необходимости его прием можно продолжать или повторять спустя некоторое время. Препарат безопасен и не содержит веществ, которые могли бы вызвать привыкание.

- Что касается противопоказаний, то их немного: только гиперчувствительность к определенным компонентам препарата. Если аллергии к ним нет, то никаких побочных эффектов не будет, - говорит Анастасия Субботина.

Если явных симптомов пока нет, то принимать «Менопейс Плюс» можно и без дополнительного обследования. И все же женщинам в возрасте врач рекомендует хотя бы раз в год посещать медицинских специалистов.

Фото предоставлено компанией "Витабиотикс"

- Средний возраст наступления менопаузы в России - 49-51 год. Конечно, в этот период нужно регулярно обследоваться у врачей. Облегчить проявления этого непростого периода в жизни женщины поможет прием «Менопейс Плюс». Усиленная двойная формула препарата улучшает качество жизни, а также способствует поддержанию красоты кожи, волос и ногтей. «Менопейс Плюс» призван не только помогать работать с возрастными изменениями, но и поддерживать оптимальную активность и полноценное качество жизни женщины, корректировать негативные проявления дефицита эстрогенов и осложнений, связанных с ними, - ответила на вопросы врач-эндокринолог.

Применять «Менопейс Плюс» можно и во время гормональной терапии – он будет лишь поддерживать организм в этот непростой период. Также он не оказывает негативного влияния на желудочно-кишечный тракт, а, напротив, – благодаря содержанию витаминов B3 и B5 способствует выработке желудочного сока. Кстати, подробнее о свойствах и составе препарата можно узнать на сайте: menopace.ru.