Черчесов: Сафонов может стать основным вратарем сборной России

Молодой Сафонов дебютировал за сборную России в матче против Польши. Фото: Global Look Press

Сборная России по футболу занимает последнее место в последнем чемпионате Европы и четвертое место в группе В. Болельщики разочарованы, а вот для самих спортсменов и тренера наступило время проанализировать ошибки. 2 июля Станислав Черчесов дал ответ на вопрос, будет ли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов номером один в сборной России.

- Я не против. Главное - чтобы он доказывал свой уровень. Мы не первая страна, которая сталкивается с ситуацией, когда игрок уровня Акинфеева заканчивает выступление за сборную. Сложно принять сразу то или иное решение, - ответил Черчесов журналистам.

Молодой Сафонов дебютировал за сборную России в матче против Польши 1 июня. Всего Всего капитан «Краснодара» провел за сборную три игры, пропустив только в одном матче. В первой игре на воротах российской команды стоял Антон Шунин.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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