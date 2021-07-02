Путин посмертно наградил орденами Мужества приставов, убитых из-за самостроя в Адлере

На фото слева Андраник Матевосян и Альберт Агозян.

Владимир Путин посмертно наградил приставов, убитых из-за самостроя в Адлере. Напомним, трагедия случилась 9 июня, когда на улицу Просвещения приехали приставы вместе с техникой для сноса самостроев. 61-летний Вартан Кочьян взялся за ружье, когда под бульдозером пасть должны были его сарай и гараж. На них чиновники обратили внимание в 2018 году, когда сгорела соседняя шашлычная, тогда в огне погибли 11 человек, среди них был и восьмилетний ребенок.

Из-за этого сарая и разыгралась трагедия.

Несмотря на то, что постройки были незаконными, Вартан Кочьян до последнего отстаивал их. Потому, когда 31-летний Альберт Агозян и 30-летний Андраник Матевосян вышли из служебной машины, он открыл огонь.

Владелец самостроев не стал скрываться, а записал на камеру своего знакомого шокирующую исповедь. А вот спасти служителей порядка было невозможно - их ранения оказались смертельными.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», один из погибших - 31-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян буквально этой весной связал себя узами брака. Три месяца назад пристав женился на своей возлюбленной Элеоноре.

Альберт вместе с супругой Элеонорой.

Стоит сказать, что приставом Альберт Агозян работал с февраля 2012 года. А его 30-летний коллега Андраник Матевосян, который также попал под пулю Вартана Кочьяна, служил чуть больше трех лет. У обоих остались семьи, маленькие дети.

Альберт Агозян и Андраник Матевосян будут посмертно награждены орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Их награды получат родственники.

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