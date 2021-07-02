Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» покорил зрителей в Сочи

Любителей ярких постановок «Руслан и Людмила» точно порадует.

В Сочи показали самое ожидаемое ледовое шоу этого сезона - мюзикл по мотивам сказки Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Первыми зрителями постановки стали более полутора тысяч человек. Чтобы увидеть то, что творится на ледяной арене, люди приезжают из разных уголков страны.

Судя по нескончаемым овациям, представление по мотивам одноименной поэмы Пушкина произвело фурор.

Это неудивительно. Классический сюжет в сказке пересмотрен на новый лад. С помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире, мюзикл превратили в волшебную феерию. Любителей ярких постановок «Руслан и Людмила» точно порадует.

В ледовом представлении участвуют настоящие звезды мирового уровня.

Впервые за всю историю ледовых шоу главную женскую роль исполнят сразу четыре олимпийских чемпионки. Перед зрителями выступят Татьяна Навка, Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова.

- У каждой из нас свой стиль катания и свое видение образа Людмилы, поэтому я очень советую всем сходить сразу на несколько наших спектаклей, - рассказала автор идеи и продюсер шоу Татьяна Навка на пресс-конференции, приуроченной к началу проекта. – Более того, 10 июля состоится уникальный показ шоу, в котором вместе со мной на лед выйдут Алина Загитова и Аделина Сотникова. Мы по очереди исполним разные сцены. Это будет действительно волшебное и неповторимое представление, которое должен увидеть каждый!

Увидеть шоу этим летом сможет каждый.

Отметим, что уникально не только само шоу, но и место его проведения. Для «Руслана и Людмилы» выбрана площадка самого большого в России циркового шатра. Специально для шоу ее трансформировали в современную ледовую сцену. Площадь арены более 800 квадратных метров. Чтобы создать покрытие, потребовалось более 160 кубометров льда.

От замысла до реализации идеи прошло 2,5 месяца. Но, судя по нескончаемым овациям, представление по мотивам одноименной поэмы Пушкина произвело фурор.

В ледовом представлении участвуют настоящие звезды мирового уровня. Пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Кроме того, перед зрителями выступят многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион России, многократный призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун, чемпион Crystal Skate, Филип Уоррен, чемпион России среди юниоров Евгений Кузнецов, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады Нодари Маисурадзе, дуэт ледовых акробатов Алексей Полищук и Владимир Беседин и другие именитые спортсмены.

Над созданием ярких образов работали десятки мастеров.

Также зрители услышат голоса любимых певцов. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров исполнил музыкальную арию Черномора в мюзикле. Певица Ани Лорак подарила свой голос Людмиле. Главную мужскую вокальную партию исполнил Александр Панайотов. Звезды хоть и не выйдут на лед, но своим голосом точно заставят его содрогнуться.

НА ЗАМЕТКУ

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» в тематическом парке развлечений «Сочи Парк» можно увидеть с 1 июля по 30 сентября. Билет на шоу можно приобрести на сайте navka.show и sochipark.ru.