Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 июля 2021: COVID-19 бьет рекорды

Фото: администрации края.
«КП» - Кубань» продолжает следить за развитием событий, связанных с распространением ковида. В регионе установлен новый рекорд по числу новых случаев COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 202 человека. Такого не было за все время пандемии.
С момента начала эпидемии в регионе зафиксировали 52265 заболеваемых, из них выздоровели 45497 человек.
Остановить инфекцию может массовая вакцинация населения. Благодаря ей на Кубани появится коллективный иммунитет. Он должен возникнуть, когда прививку от COVID-19 сделают минимум 60% взрослого населения Краснодарского края. На данный момент привиты всего 30% - это больше 810 тысяч человек.
Кстати, дополнительные курортные правила подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. При заселении в гостиницы Кубани ПЦР-тесты не потребуются детям до 14 лет. А еще сочинские отельеры начали компенсировать гостям расходы на ПЦР-тесты.
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