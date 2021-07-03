В Горячем Ключе сгорела многоэтажка: 100 жильцов эвакуировали, пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ночью 3 июля в Горячем Ключе Краснодарского края вспыхнул пожар многоэтажке. ЧП случилось на улице Ярославского, где расположен пятиэтажный жилой дом. Здесь загорелась кровля. Очевидцы вызвали на место пожарных.

Когда на место прибыли спасатели, то было установлено, что огнем охвачено 400 квадратных метров площади.

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Пожарные эвакуировали из дома 98 человек, из них 18 - это дети. Введен режим локального ЧС.

Фото: администрации края.

- Пожару был присвоен повышенный ранг, подано четыре ствола «Дельта», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Была задействована высотная техника.

Фото: администрации края.

Тушили пламя 72 человека и 22 единицы техники. На помощь коллегам приехали и пожарные из Краснодара.

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

- В 0:29 пожар удалось локализовать, а в 02:12 огонь был полностью потушен, - уточняют в краевом ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что в пожаре пострадал один человек. Его состояние сейчас уточняется.

Сейчас идет проливка конструкций. Сотрудники службы пожаротушения с помощью тепловизора выясняют, нет ли в здании скрытых очагов.

Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в Горячем Ключе.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Развернуто два пункта временного размещения на 100 и 200 мест, - сказали в администрации Горячего Ключа. - На месте пожара организован пункт регистрации для жителей дома.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На данный момент за помощью с размещением обратились 10 погорельцев. Они расселены в детском саду № 8. На место происшествия отправлено два психолога.

Кроме того, уже сформировано шесть комиссий, которые обойдут все квартиры и выяснят, как сильно они пострадали.

Сейчас экспертная группа устанавливает причины возгорания. По предварительным данным, кровля здания загорелась из-за неисправной проводки.