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Происшествия3 июля 2021 7:20

В Горячем Ключе сгорела многоэтажка: 100 жильцов эвакуировали, пострадал один человек

По предварительным данным, кровля здания загорелась из-за неисправной проводки
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ночью 3 июля в Горячем Ключе Краснодарского края вспыхнул пожар многоэтажке. ЧП случилось на улице Ярославского, где расположен пятиэтажный жилой дом. Здесь загорелась кровля. Очевидцы вызвали на место пожарных.

Последствия пожара в Горячем Ключе
Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Когда на место прибыли спасатели, то было установлено, что огнем охвачено 400 квадратных метров площади.

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Пожарные эвакуировали из дома 98 человек, из них 18 - это дети. Введен режим локального ЧС.

Фото: администрации края.

Фото: администрации края.

- Пожару был присвоен повышенный ранг, подано четыре ствола «Дельта», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Была задействована высотная техника.

Фото: администрации края.

Фото: администрации края.

Тушили пламя 72 человека и 22 единицы техники. На помощь коллегам приехали и пожарные из Краснодара.

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

Фото: instagram.com/sergey_belopolskyi

- В 0:29 пожар удалось локализовать, а в 02:12 огонь был полностью потушен, - уточняют в краевом ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что в пожаре пострадал один человек. Его состояние сейчас уточняется.

Сейчас идет проливка конструкций. Сотрудники службы пожаротушения с помощью тепловизора выясняют, нет ли в здании скрытых очагов.

Пожарные с помощью тепловизора выясняют, нет ли в здании скрытых очагов
Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в Горячем Ключе.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Развернуто два пункта временного размещения на 100 и 200 мест, - сказали в администрации Горячего Ключа. - На месте пожара организован пункт регистрации для жителей дома.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На данный момент за помощью с размещением обратились 10 погорельцев. Они расселены в детском саду № 8. На место происшествия отправлено два психолога.

Кроме того, уже сформировано шесть комиссий, которые обойдут все квартиры и выяснят, как сильно они пострадали.

Сейчас экспертная группа устанавливает причины возгорания. По предварительным данным, кровля здания загорелась из-за неисправной проводки.

В Горячем Ключе сгорела многоэтажка
Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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