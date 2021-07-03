После пожара в жилой многоэтажке, где погиб сотрудник МЧС, возбуждено уголовное дело

Фото: администрации Горячего Ключа.

В обстоятельствах крупного пожара в пятиэтажке в Горячем Ключе, который унес жизнь сотрудника МЧС, сейчас разбираются следователи. Известно, что уже возбуждено уголовное дело по факту возгорания и гибели человека по статье п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- По данным следствия, рано утром 3 июля 2021 года по улице Ярославской произошло возгорание четырехэтажного дома, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Выгорело более половины верхнего этажа.

Площадь возгорания составила более 400 квадратных метров. Во время тушения огня пострадал один из сотрудников МЧС - Денис Г. По словам очевидцев, мужчина находился на пожарной лестнице - он тушил огонь со шланга. В какой-то спасатель сорвался с высоты.

- Мужчину доставили в лечебное учреждение, однако спасти его жизнь не удалось, - уточняют в краевом следкоме. - Его личность установлена.

У мужчины остались супруга и маленькая дочь.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по краю Андрей Маслов. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники МЧС.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага возгорания, - добавляют в СУ СК по региону. - Назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Кроме того, во время следствия будет дана оценка действиям лиц, в полномочия которых входил контроль за техническим состоянием и обслуживанием жилого дома.

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