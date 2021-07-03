«Не вошла только ручка портфеля!»: Мужчину сняли с рейса Сочи-Красноярск из-за ручной клади. Его 13-летняя дочь летела без отца

Мужчину сняли с рейса Сочи-Красноярск из-за ручной клади.

Этот инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылетать из аэропорта Сочи в Красноярск. 49-летний Дмитрий Дранишников вместе с гражданской супругой и дочерью вовремя прибыли на аэроокзал и тут же отправились на стойку регистрации. Там они проверили свои сумки - вся ручная кладь влезла в калибратор. Никаких вопросов к пассажирам у сотрудника авиакомпании не было.

Однако, когда мужчина поднялся на борт самолета, то стюардесса обратила внимание на портфель Дмитрия.

Тот самый портфель, из-за которого мужчину не пустили на борт самолета.

- Я уже проходил в салон, как вдруг слышу, что меня позвали - потребовалась повторная проверка. Бортпроводнице не понравился мой портфель - она его посчитала громоздким. Я начал засовывать свой портфель в отсек, но он не влез, вернее, не вошла лишь жесткая ручка, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Дмитрий Дранишников. - А все дело в том, что в самолете калибратор был вертикальным, в то время как в аэропорту горизонтальный и с проемом для ручки.

Стюардесса стала составлять протокол. Мужчина пытался договориться, но его, словно не слышали.

- Я пытался узнать, почему так получилось. Ведь я уже прошел одну проверку, - продолжает Дмитрий. - Но в итоге сотрудники авиакомпании подняли шум, даже полицию вызвали. Меня сняли с рейса. Естетственно, правоохранители в моих действиях ничего не увидели, я никого не оскорблял и не дебоширил. Вот только моей 13-летней дочери пришлось лететь без меня. К счастью, добралась она благополучно, но я, как отец, конечно, переживал.

Добраться с портфелем до Сочи Дмитрий смог, а вот обратно улететь ему не разрешили.

После случившегося мужчине пришлось купить еще один билет до Красноярска - на этот раз он полетить другой авиакомпанией. Кроме того, ему пришлось забронировать номер на сутки в отеле.

- Я закрывать глаза на этот вопиющий случай не стану. Как только прилечу домой, вместе с юристом подготовлю бумаги и буду подавать в суд на авиакомпанию. Хочу отсудить у них не только дополнительные расходы, которые мне пришлось понести, но и компенсацию за моральный вред. Меня выставили дебоширом, хотя это неправда, да еще и полицейским передали, словно я что-то натворил. Словом, буду добиваться справедливости, - говорит Дмитрий Дранишников.