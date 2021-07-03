Водители во время сильного града прятались под мостом в Адыгее, перекрыв федеральную трассу

Фото: кадр из видео.

Пока жители Краснодарского края изнывают от жары, в соседней Адыгеи природа то и дело устравает ледяную «бомбежку». Накануне в хуторе Гавердовском, что находится под Майкопом, выпал град.

"Снаряды" были внушительные. Судя, по фото, градины были размером с перепелиное яйцо. Как рассказывают очевидцы, непогода продолжалась около 15 минут. Из-за разгула стихии оказались повреждены деревья, в садах пострадали теплицы и посадки.

Вот такой град шел под Майкопом.

А тем временем водители, кого разбушевавшаяся стихия застала врасплох, придумали способ, как защитить свою машину. Водители спрятались под мостом, что находится неподалеку от Майкопа, тем самым перекрыв трассу для проезда. Из-за этого образовался внушительный затор. Как говорят автомобилисты, те, кто переживал за свою "ласточку", просто боялись сдвинуться с места. Зато выходили из своих машин и снимали на видео тех, кто остался под градом.

- Нужно просто думать головой! - возмущается Андрей Дыгай, который попал под ледяную бомбежку. - Я стоял перед мостом и смог протиснуться через машины. Проехал буквально 300 метров и град и дождь кончился! Обидно, что каждый думает только о себе. Можно было хотя бы одну полосу для проезда оставить.

Причем некоторые автомобилисты включили аварийку, намекая на то, что их машина сломалась.

- Не дай Бог с такими на войну попасть! - подытожил один из водителей.

О том, накажут ли перекрывших дорогу водителей, пока неизвестно. В ГИБДД республики на инцидент пока никак не реагируют.