Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 июля 2021: регион второй день подряд

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

По последним данным, на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 211 человек, из них 16 - это дети. Это рекордный показатель заболеваемости в Краснодарском крае с начала пандемии. Самыми зараженными районами края за минувшие сутки стали Апшеронский, Кущевский и Лабинский.

Из-за ковидного всплеска больницу в Горячем Ключе снова перепрофилируют в ковидный госпиталь. Пациентов, который сейчас лежат в стационаре, экстренно выписывают.

Медики настаивают - помочь справиться с коронавирусом может массовая вакцинация населения. Благодаря ей на Кубани должен появиться коллективный иммунитет. Но для этого привиться должны минимум 60% взрослого населения края.

Жителей региона призывают прививаться от опасной инфекции. В Краснодаре люди могут получить укол в мобильных пунктах вакцинации.

НА ЗАМЕТКУ

- Торгово-развлекательный центр «СБС-Мегамолл» (с 10 часов утра до 9 вечера);

- Торгово-развлекательный центр «Красная Площадь» (здесь работают два пункта, с 10 часов утра до 9 вечера);

- улица Тихорецкая, 5/2 (с 10 часов утра до 9 вечера);

- улица Покрышкина, 5, («Леруа Мерлен») (с 10 часов утра до 9 вечера)

- улица Комсомольской, 46 (с 9 часов утра до 9 вечера).

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