Смерч над Черным морем 4 июля 2021: воронка распугала отдыхающих

Смерч возник над Черным морем

Смерч над Черным морем 4 июля 2021. Жители и гостя Геленджика наблюдали необычное природное явление. Вихрь сформировался над морем в районе одного из пляжей. Кстати, заметили воронку те, кто отдыхал на побережье.

Как сообщают очевидцы, воронка сначала была узкой, но в течение получаса столб воды увеличился. А распался он также быстро, как и образовался – крутил минут пять.

Тем не менее туристы и местные жители успели запечатлеть грозное явление природы на видео.

Стоит сказать, что этим летом смерчи на побережье появляются довольно часто. Метеорологи связывают это с необычно частой сменой температуры воздуха и ветра.

ВАЖНО!

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают в МЧС. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.