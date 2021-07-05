Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 июля 2021: число заболевших резко увеличилось

В городах и районах Кубани снова растет число заболевших
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 июля 2021. По последним данным, на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 213 человек. Это рекордный показатель заболеваемости в Краснодарском крае с начала пандемии. Самыми зараженными районами края за минувшие сутки стали Армавир, Усть-Лабинский и Крымский районы.
Из-за ковидного всплеска больницу в Горячем Ключе снова перепрофилируют в ковидный госпиталь. Пациентов, который сейчас лежат в стационаре, экстренно выписывают.
Медики настаивают - помочь справиться с коронавирусом может массовая вакцинация населения. Благодаря ей на Кубани должен появиться коллективный иммунитет. Но для этого привиться должны минимум 60% взрослого населения края.
Жителей региона призывают прививаться от опасной инфекции. В Краснодаре люди могут получить укол в мобильных пунктах вакцинации.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 5 июля 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 41 зараженных.
Коронавирус в Анапе 5 июля 2021
В Анапе положительный тест на ковид получили 12 человек.
Коронавирус в Сочи 5 июля 2021
В Сочи коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 жителя.
Коронавирус в Геленджике 5 июля 2021
В Геленджике за последние сутки не выявлено новых случаев.
Коронавирус в Туапсе 5 июля 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено семь инфицированных.
Коронавирус в Ейске 5 июля 2021
В Ейском районе коронавирус подтвердился у одного человека.