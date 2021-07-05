Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 июля 2021: число заболевших резко увеличилось

В городах и районах Кубани снова растет число заболевших Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 июля 2021. По последним данным, на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 213 человек. Это рекордный показатель заболеваемости в Краснодарском крае с начала пандемии. Самыми зараженными районами края за минувшие сутки стали Армавир, Усть-Лабинский и Крымский районы.

Из-за ковидного всплеска больницу в Горячем Ключе снова перепрофилируют в ковидный госпиталь. Пациентов, который сейчас лежат в стационаре, экстренно выписывают.

Медики настаивают - помочь справиться с коронавирусом может массовая вакцинация населения. Благодаря ей на Кубани должен появиться коллективный иммунитет. Но для этого привиться должны минимум 60% взрослого населения края.

Жителей региона призывают прививаться от опасной инфекции. В Краснодаре люди могут получить укол в мобильных пунктах вакцинации.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 5 июля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 41 зараженных.

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В Анапе положительный тест на ковид получили 12 человек.

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