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Происшествия5 июля 2021 10:43

Наводнение в Сочи, последние новости на 5 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция с места событий

Экстренные службы работают в авральном режиме после наводнения в Сочи. Публикуем последние новости на 5 июля 2021 года
Ева МУР
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Реки грозятся выйти из берегов

Реки грозятся выйти из берегов

Наводнение в Сочи, последние новости на 5 июля 2021 года. Город готовится к новому удару стихии. Экстренное предупреждение по непогоде действует до конца суток, 5 июля. Метеорологи прогнозируют сильный ветер в сочетании с ливнями.

- Из-за сильных дождей в Адлерском и Хостинском районах сейчас наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе «Фара». В районе ТЦ «Александрия» дежурная смена ЮРПСО спасла человека, упавшего в реку Сочи, - сообщает мэрия курорта.

Все экстренные службы работают в авральном режиме.

ЧППроисшествия: ЧП