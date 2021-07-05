На Кубани подполковник полиции разбил голову во время ремонта авто

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В приемное отделение Абинской центральной районной больницы поступил 50-летний подполковник полиции. У него была серьезная травма головы. Пострадавшего мужчину вытащили из оврага около трассы.

- Поступил пациент уже поздно вечером, на голове у него была большая гематома, но мужчина был в сознании, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

При оформлении документов оказалось, что это доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. После обследования у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также ушиб мягких тканей левой скуловой области.

Когда медики узнали, что пострадавший — сотрудник правоохранительных органов, то сразу же сообщили о случившемся в отдел МВД. Там начали разбираться в случившемся. Во время проверки выяснилось, что на подполковника полиции никто не нападал.

- Травму он получил по неосторожности, - заверил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В тот день пострадавший ехал домой, вместе с ним ехал коллега. В какой-то момент он почувствовал, что у автомобиля есть какая-то неисправность и остановился на обочине дороги. В какой-то момент он оступился и упал в овраг, сильно ударившись головой.

Как уточнили в центральной районной больнице Абинска, угрозы жизни его нет, однако он все еще находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре из окна отдела полиции выпал мужчина. Он рухнул с высоты второго этажа.