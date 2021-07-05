Заместителя начальника ГИБДД Адыгеи арестовали за систему взяток с сотрудников

Кадры оперативного задержания начальника ГИБДД Адыгеи. Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея

Арестован заместитель начальника ГИБДД по Республике Адыгея Рамзин Гусарук. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

Правоохранители установили за Рамзином наблюдение и выяснили, что он установил целую систему взяточничества от подчиненных. Как говорят силовики, он предложил своим сотрудникам передавать деньги за каждое попустительство по службе в силу своего служебного положения. Подчиненные передавали суммы с января 2019 года по июнь 2021. В итоге за это время начальник полиции заработал 620 тысяч рублей.

5 июля домой к Рамзину пришли следователи и сотрудники ФСБ. Они арестовали мужчину и отправили под стражу до 2 сентября.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следственного комитета по Республике Адыгея.

Расследование уголовного дела продолжается.