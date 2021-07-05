Турист - о потопе в Сочи: «Не надо ездить на водопады, они под окном»

Сочи поплыл

В Сочи по городу ловят машины, курортную мебель и даже кухонную утварь, унесенные большой водой. Со вчерашнего вечера, 4 июля, здесь бушует непогода. Несколько горных рек, обычно тихих, но после дождей - строптивых, грозятся выйти из берегов и затопить жилые дома.

- Я такого давно не помню, - говорит владелица придорожного кафе. Для местных - это беда.

Урон от стихии только еще предстоит подсчитать.

Зато отдыхающим, как будто, дополнительный драйв.

Купаться в море категорически запрещено

- Водопады прямо под окном. Никуда ехать не надо. Вот кухонька, на которой мы кушаем, и сюда тоже заливается вода, - говорит один из туристов, записывая видео.

К слову, часть домов в Кудепсте ушли под воду, там размыта дорога и повреждены коммуникации. Но опасность подтопления и других районов курорта сохраняется.

- Тревожных отметок достигли реки. Сейчас экстренные службы работают в авральном режиме. Они устраняют последствия урагана и готовятся к новым, - сообщают в мэрии.

Есть одна жертва шторма. Это молодой парень, погибший под упавшим вчера деревом в Адлере. Молодой человек подъехал к дому на улице Фрунзе, вышел из машины. В этот момент на него рухнул огромный тополь. Вместе с ним под деревом оказались еще двое. Они, к счастью, живы.

Штормовое предупреждение на курорте будет действовать до конца суток, 5 июля.

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