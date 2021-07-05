Последствия схода селя в Краснодарском крае 5 июля 2021: движение на трассе Джубга – Сочи парализовано в обе стороны

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Последствия схода селя в Краснодарском крае 5 июля 2021 еще надолго останутся в памяти жителей Туапсинского района. Из-за обрушения грунта в районе поселка Гизель-Дере трасса Джубга – Сочи оказалась частично перекрыта.

Последствия схода селя в Краснодарском крае 5 июля 2021 оказались серьезными. Сейчас на месте работают спасатели. 40-метровый сель парализовал движение на трассе в обе стороны. Из-за схода грунта образовалась огромная пробка.

– Сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Последствия схода селя в Краснодарском крае 5 июля 2021 устраняет спецтехника. Как только спасатели расчистят хотя бы одну полосу, на трассе запустят реверсивное движение.

На месте схода селя в Краснодарском крае 5 июля 2021 работают инспекторы ДПС. Чтобы избежать большого скопления машин, они просят людей воздержаться от поездок или остановиться на стоянках поблизости.