Жители Сочи рискнули жизнью ради собаки. Мощный поток воды уносил животное в море

Фото: instagram.com/mama__gesha

Уже вторые сутки Сочи проходит проверку на прочность. На курорт обрушились ураган и ливни. Они зарядил в городе в воскресенье. Меньше чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков. Здесь даже ввели режим ЧС.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил местным чиновникам готовиться к возможной эвакуации населения. На курорте развернули пункты временного размещения.

Жертвой стихии стал как минимум один человек. В воскресенье молодого человека убило дерево, когда он находился в собственном авто. Из-за бушующей стихии несколько человек обратились за помощью.

Самый мощный удар стихии пришелся на районе Кудепсте. Здесь вышли из берегов река. Бурный поток сносил все на своем пути. Еще одной жертвой стихии могла стать собака. На помощь ей пришли местные жители.

- Вышли погулять с мужем. Смотрим, а в реку упала собака. Ну и муж рванул спасать животное. Течение бешеное, – говорит Евгения, чей супруг бросился на помощь животному.

Помимо Антона, на спасение собаки бросились еще два человека. Они перелезли через ограждения на набережной Сочи и следили за животным с берега.

Как только собака оказалась рядом с мужчинами, они сразу же схватили животное и вытащили на сушу.

- Я всегда знала, что мой муж – реальный герой, – делится Евгения. – А собачка совсем слабенькая. Силы уже на исходе были. Еще бы немного, точно не спали бы.

Сама дворняжка оставаться со спасателями наедине не захотели. Сразу после пары кадров с мужчинами она скрылась на набережной. Сами героя отправились в ближайший торговый центр, чтобы обновить испорченный гардероб.