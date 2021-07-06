Наводнение в Краснодарском крае, последние новости на 6 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция с места событий

Сразу шесть районов на Кубани объявили о подтоплениях

В Краснодарском крае после ливней шесть районов подтоплены. Из-за сильных ливней из берегов вышли реки, подтоплены Туапсинский, Славянский, Северский районы, а также Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.

Около трехсот домов подтоплены, к еще 300 дворов подошла вода.

По улицам кубанских городов и станиц плавают автомобили.

5 июля, вечером, в Туапсинском районе на трассу сошёл сель, движение по дороге «Джубга-Сочи» было перекрыто. Водителям, застрявшим в заторе, подвозили воду. Только к утру, 6 июля, завал расчислили и машины поехали. Но потом водители снова встали - на подъезде к посёлку Лермонтово.Там сейчас дежурят гаишники. Но туристы проехать могут – перекрыта лишь одна полоса. Однако пробка в той стороне – серьезная. Из зоны подтоплений в Краснодарском крае эвакуировано 136 человек. Людей увезли в пункты временного проживания, которые организовали на базе гостиниц и школ. Там находятся 64 человека.

Оперативный штаб отчитывается о ситуации каждые два часа.

К слову, погода в Краснодарском крае наладилась, дожди прекратились.