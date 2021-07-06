В Горячем Ключе Краснодарского края река затопила десятки домов, людей эвакуируют

Вода зашла в центр города, затопило и близлежащие населенные пункты

Районы Кубани продолжает топить. Сначала стихия настигла Сочи, затем Туапсинский район и Горячий Ключ. Под воду ушли дома и федеральные дороги. На двух участках коллапс – нельзя проехать через Лермонтово, здесь дорога ушла на метр под воду, перекрыто движение под Горячим Ключом, здесь из берегов вышла река Псекупс.

Рано утром 6 июля вода зашла в город и близлежащие населенные пункты. Сейчас самая сложная ситуация в Горячем Ключе и станице Пятигорской.

- Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункты временного размещения. Введен режим ЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

За минувшие сутки в Горячем Ключе выпало 81 мм осадков. Самый высокий уровень воды в Псекупсе был зарегистрирован в 4 утра + 590 см. Затем он начал постепенно снижаться, сейчас он находится на отметке +380.

- В станице Пятигорской, по предварительным данным, подтоплено несколько десятков домов, эвакуировано 77 человек. В Горячем Ключе обстановка пока напряжённая, также проводится эвакуация населения – пока 75 человек. Пункты временного размещения располагаются в школе № 11 поселка Мирный и СОШ № 3 Горячего Ключа, - сообщил глава города Сергей Белопольский.

В связи с подтоплением территорий в районе отключили свет и воду. Сейчас идут восстановительные работы, где уровень воды опустился.

- Формируем комиссии, которые будут проводить подворовой обход. В расчистке пострадавших домовладений жителям будет оказана помощь. Всем, кому необходима эвакуация или откачка воды, необходимо обращаться в ЕДДС 8- 861-593-60-08, - добавил мэр.

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