Наука и духовность: что появится на месте Византийского храма в Сириусе

Андрей Литвинов, архитектурный дизайнер, директор Центра урбанистики университета "Сириус". Фото со страницы в Instagram

Про руины Византийского храма-базилики IX-X веков, обнаруженного на территории современного Сириуса, сегодня знают уже все. Обнаружили их еще во время масштабного олимпийского строительства. Раньше на этом месте располагались заброшенные промышленные объекты. Они должны были пойти под реновацию, однако в процессе рабочие наткнулись на развалины старого храма. Начались археологические раскопки, в ходе которых было обнаружено еще много интересного – подземные помещения базилики и колодец.

Словом, находка очень важная. А теперь стало известно и о том, как Сириус распорядится этой исторической ценностью: ее судьба будет тесно связана с инновационно-технологическим кластером, который должен появиться поблизости в ближайшие годы.

Идею подсказали обстоятельства

Как рассказал директор Центра урбанистики университета «Сириус» Андрей Литвинов, храм был обнаружен как раз в тот момент, когда уже началось планирование территории под новый технологический кластер. Это показалось ему символичным. С одной стороны – объект, олицетворяющий духовность и древнюю культуру. А с другой – центр инноваций, который символизирует совсем другое – то, как далеко человечество продвинулось в своем развитии за тысячу лет.

Руины базилики в зоне олимпийской застройки считаются важной археологической находкой. Фото с сайта Института археологии РАН

На этом контрасте и будет строиться концепция этой территории.

- Бывает, что новые идеи рождаются, когда ты анализируешь то, что уже сделали до тебя. А бывает, что идею подсказывают сами обстоятельства – так произошло и в этом случае, - говорит Андрей Литвинов.

Согласно проекту, вокруг храма появится музей духовной и материальной культуры. А сам культовый объект станет экспонатом, познакомиться с которым смогут все желающие. Благодаря этому удастся решить сразу две задачи – обеспечить сохранность и безопасность ценной находки, и создать здесь точку интереса для жителей и гостей Сириуса.

Как именно будет выглядеть музейный комплекс, покажут чуть позже. По словам Андрея Литвинова, эскизный проект уже есть, и вскоре его опубликуют.

Совсем рядом от музея по плану расположится инновационный кластер – место, где будут разрабатываться и внедряться новые технологии. Центр современной науки с практическим уклоном – созданный для того, чтобы как можно больше людей получили доступ к передовым знаниям. И это не будет какая-то закрытая зона. Напротив, территорию кластера сделают максимально публичной.

На территории Сириуса сейчас строится много знаковых объектов, среди них концертный зал, а в перспективе - технологический кластер. Фото предоставлено Олимпийским парком

Прошлое и будущее

Совсем рядом от музея по плану расположится инновационный кластер – место, где будут разрабатываться и внедряться новые технологии. Центр современной науки с практическим уклоном – созданный для того, чтобы как можно больше людей получили доступ к передовым знаниям. И это не будет какая-то закрытая зона. Напротив, территорию кластера сделают максимально публичной.

- Конечно же, местные жители не только первыми увидят эти грандиозные преобразования, но и смогут пользоваться лучшими мировыми достижениями, представленными на площадке кластера, - заверил Андрей Литвинов.

Таким образом, в Сириусе появится по-своему уникальное место – знаковый музейный комплекс и технологический кластер, объединенные общей концепцией.