Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 июля 2021: новую партию вакцины в Сочи доставила санавиация

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани идет полным ходом. Каждый день прививку от страшной инфекции делают тысячи жителей Краснодарского края. Это нужно для коллективного иммунитета. Он должен появиться, когда вакцину получат минимум 60% взрослого населения. Есть все шансы, что эта цифра будет достигнута на Кубани уже будущей осенью.

Чтобы сохранить темпы прививочной кампании в Сочи, новую партию вакцины на курорт доставили вертолетом. Это было поручение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьев. Так в Сочи прилетело еще пять тысяч доз вакцины от страшной инфекции.

- Мы достигли 3 350 вакцинаций за сутки. Если будем продолжать в таком же темпе, то сможем привить 60% населения до конца лета. Сегодня налажена бесперебойная поставка вакцины. Ее достаточно, – отметил Кирилл Гордон, главврач сочинской поликлиники №1.

По последней информации, темпы вакцинации населения в Сочи выросли в 4,5 раза. Это данные за последнюю неделю. Такого скачка здесь не было еще никогда.

Сейчас на курорте развернуто 30 пунктов вакцинации от коронавируса.

По данным на 25 июня, в Краснодарском крае заразились 209 человек. Больше всего заболевших в Сочи. Здесь сдано сразу 60 положительных тестов на COVID-19. В антирейтинг также попали Краснодар, Кореновский и Динской районы и Анапы. Здесь выявили 28, 15, 13 и 12 случаев соответственно.

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