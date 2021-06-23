Парламентарии оценили потенциал Динского района

Фото: ЗСК

Депутаты краевого парламента побывали на промышленных предприятиях Динского района и оценили планы развития муниципалитета.

В рабочем визите приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, председатель комитета краевого парламента по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко, зампред комитета по курортам и туризму Сергей Орлов.

Парламентарии посетили предприятие по производству кондитерских изделий «Кубаньмельпродукт». Комплекс поставляет на рынок более 100 видов товаров. В сутки компания изготавливает 50 тонн продукции.

Гостям показали несколько цехов, рассказали об используемых технологиях. Юрий Бурлачко поинтересовался у руководителя компании, как налажена поставка в соседние регионы. Выяснилось, что организация экспортирует свою продукцию в ряд стран ближнего зарубежья.

Юрий Бурлачко отметил важность данного направления, и выразил уверенность, что его необходимо развивать и дальше.

- Сейчас перед краем стоят амбициозные планы по наращиванию экспорта АПК, в том числе и готовой пищевой продукции. В этом году от ее поставок за рубеж планируется получить доход 218 млн долларов, - сказал глава депутатского корпуса.

Затем представители кубанского парламента осмотрели теплицы управляющей компании «Экогеос». Там в промышленных масштабах выращиваются самые разнообразные овощи. Юрий Бурлачко обратил внимание на то, что необходимо продолжать расширять сотрудничество с торговыми сетями, создавая здоровую конкуренцию импорту.

- Возможность покупать качественную и полезную продукцию должны иметь как можно больше гостей и жителей Кубани, - отметил председатель ЗСК.

Депутаты также побывали на заводе по изготовлению пластмассовых труб, плит и листов из полимерных материалов, сварных фитингов, профилей. По словам гендиректора предприятия Руслана Ибрагимова, организация является крупным налогоплательщиком.

Далее депутаты отправились в цех компании «Металл Профиль». С ее конвейера сходят различные типы профнастила, металлочерепицы, водосточных систем и сайдинга. Гендиректор завода рассказал, что выпускаемая продукция пользуется на Кубани устойчивым спросом.

- Многие предприятия сначала работают на свое имя, а потом, пользуясь этим, допускают по ряду позиций снижение качества выпускаемых товаров. В данном случае мы видим, что продукция работает на имидж производителя, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

В конце рабочего визита парламентарии оценили ход благоустройства Комсомольского парка в станице Динской. В зоне отдыха уже смонтировали уличное освещение, выполнили работы по отводу сточных вод, проложили пешеходные дорожки. В парке также построили современную спортплощадку. Ее создали за счет средств, полученных Советом молодых депутатов Динского района - победителя краевого конкурса. В перспективе - обустройство пляжной территории.

Председатель ЗСК отметил, что развитие Динского района идет по вектору, который определен Указом Президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. При этом глава кубанского парламента подчеркнул, что с поддержкой краевых властей и потенциалом муниципалитета ему есть куда двигаться дальше.

- В районе представлены ключевые направления экономики. Мы сегодня в этом наглядно убедились. К тому же действующие производства планируется расширять, а это значит, что будут созданы новые рабочие места, соответственно, увеличится и налогооблагаемая база. Безусловно, всегда есть к чему стремиться - и в промышленном, и в аграрном секторе. Но нельзя забывать и о социальной инфраструктуре, поскольку она является одной из основных составляющих при создании комфортных условий жизни людей. Я думаю, все вопросы, которые нами сегодня обсуждались с руководством района, в том числе и проблемные, мы еще раз детально рассмотрим на круглом столе в ЗСК и совместно выработаем по каждому из них решения, - резюмировал Юрий Бурлачко.

ЦИФРА

218 млн долларов планируется получить в 2021 году от экспорта

СКАЗАНО

«Из числа муниципалитетов, относящихся к Краснодарской агломерации, Динской район смог создать условия, позволяющие удержать отток местных жителей в краевой центр. Здесь есть рабочие места и в сельском хозяйстве, и на современных промышленных предприятиях. Поэтому в будущем вполне возможен такой сценарий, при котором краснодарцы из близлежащих микрорайонов будут приезжать на работу в Динскую. А обозначенные сегодня сложные вопросы мы возьмем на контроль и будем решать совместными усилиями»

(Юрий БУРЛАЧКО, председатель ЗСК.)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ЗСК состоялось общее собрание Совета молодых депутатов Кубани

Темой обсуждения стала роль молодежи в обеспечении устойчивого развития современного государства

На Совете молодых депутатов Краснодарского края в руководстве региона отметили важность этого органа.

- Они одни из лидеров Кубани, а власти всегда нужны молодые кадры, помогающие принимать эффективные решения, - заметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

А спикер ЗСК Юрий Бурлачко выделил одну из главных целей, с которыми создавался Совет молодых депутатов.

- Помочь вам повысить профессиональный уровень, поделиться знаниями и опытом, оказать консультационную и методологическую помощь. Для того чтобы вы могли качественно и эффективно реализовывать данные законом полномочия, помогать людям в решении повседневных нужд и проблем, - подчеркнул председатель ЗСК.

На собрании состоялась церемония награждения наиболее активных членов Совета молодых депутатов и победителей ежегодных краевых конкурсов на звания «Лучший СМД Краснодарского края» и «Лучший комитет СМД Краснодарского края».