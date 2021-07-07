Новые люди выдвинулись во всех округах Краснодарского края и Адыгеи

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев с командой кубанских кандидатов. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В минувшее воскресенье в Москве состоялся съезд партии «Новые люди», на котором было принято решение о выдвижении партийных кандидатов в Государственную думу Российской Федерации.

В общефедеральной части кандидатского списка решением съезда утверждены два человека - это лидер партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева. Также выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам.

Третий съезд партии «Новые люди». Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В Краснодарском крае Новые люди выдвинули своих кандидатов по всем восьми избирательным округам, «закрыв» таким образом весь край, что по мнению ряда политологов может создать существенные проблемы для ранее выдвинутых здесь кандидатов от партии власти.

Так против действующего мэра города Краснодар, баллотирующегося в Госдуму по столице региона, партия «Новые люди» выдвинула предпринимателя Олега Бояринова.

В другом столичном округе противостоять единороссам будет победитель шоу «Дебаты кандидаты», адвокат и правозащитник Виталий Кацко.

В городе Сочи от Новых Людей в Госдуму идет Мурат Дударев, представитель «Опоры России».

В Каневском избирательном округе партию представляет правозащитник Эдуард Врублевский, а в Туапсинском округе Евгений Капустин.

В Славинском округе, включающем в себя город Анапу – создатель Екатеринодарского дискуссионного клуба, известный общественник Никита Изюмов.

В Тихорецком и Армавирском округах, Новых людей на выборах будут представлять сотрудник краевой прокуратуры Сергей Грызунок и помощник депутат Госдумы Иса Ибрагимов.

Также на съезде был утвержден и партийный кандидат по республике Адыгея. Им стал уважаемый в республике человек, предприниматель и общественный деятель, Русланбек Цикуниб.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и кандидат по республике Адыгея Русланбек Цикуниб. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Выступая перед участниками съезда, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

“Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. Новые люди ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания”, - напомнил он.

Он отметил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», - сказал Алексей Нечаев.

Говоря в своем выступлении о перспективе возврата партией «Новые люди» равноправного диалога людей с властью, «народный мэр» Сардана Авксентьева отметила:

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей»

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября.