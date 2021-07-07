Доходы краевого бюджета на 2021 год увеличились на 9,5 млрд рублей

Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев. Фото: ЗСК

Депутаты Заксобрания на 58-й сессии рассмотрели возможность внесения изменений в краевой бюджет. Казна пополнилась на 9,5 млрд рублей. Теперь необходимо распределить их по статьям расходов.

Основная часть пойдет на развитие социальной сферы и сети автомобильных дорог. На здравоохранение направят 2,3 млрд рублей.

Закон «Об исполнении краевого бюджета за 2020 год» одобрен депутатами. Документ детально рассмотрен в комитетах и на парламентских слушаниях, прошедших в ЗСК накануне пленарного заседания.

Как отметил глава региона, прошлый год с точки зрения финансовых результатов завершился неплохо.

- Этого удалось достичь благодаря федеральной поддержке и жесткой финансовой политике, которая проводилась в крае. Все свои обязательства мы выполнили - поддерживали экономику, социально незащищенные слои населения. На 1 июля мы уже имеем результат лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это говорит о том, что мы сохранили экономику, не вошли в турбулентность. Действовали очень осторожно, взвешенно, решительно, на результат, - акцентировал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также добавил, что наметившуюся положительную тенденцию необходимо и важно сохранить.

Экономические итоги прошлого года подвел и председатель ЗСК. По словам Юрия Бурлачко, положительная динамика финансовых результатов сложилась благодаря в том числе и грамотным выверенным действиям административной команды региона.

По мнению председателя ЗСК, вносимые в краевой бюджет текущего года изменения наглядно показывают, что Кубань успешно отыгрывает экономические потери, которые были нанесены эпидемией ковида.

- Налицо рост экономики. Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов увеличен почти на 4,5 миллиарда. Растет налог на прибыль организаций, увеличены прогнозы поступлений в краевой бюджет по налогу на профессиональный доход и по другим статьям, - прокомментировал представленный на сессии документ Юрий Бурлачко.

Сказано

«Мы имеем основания, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. У кубанской экономики устойчивые перспективы роста. Для этого есть все необходимое: хорошая ресурсная и технологическая база, помощь федерального центра, а также постоянно совершенствуемая депутатами нормативная база».

(Юрий БУРЛАЧКО, председатель ЗСК).

КСТАТИ

Юрий БУРЛАЧКО: «Закон об эвакуаторах требует доработки»

Председатель ЗСК заявил, что его необходимо принять в ближайшее время.

Депутатам регионального парламента представили поправки в так называемый «закон об эвакуаторах». Необходимость внесения изменений в него представил депутатам глава регионального минтранса Алексей Переверзев.

Он сообщил, что решением межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края ведомству было поручено проработать вопрос по созданию специального госучреждения. Оно будет заниматься эвакуацией авто, хранением машин на спецстоянках и возвратом транспорта его владельцам. В связи с чем краевым минтрансом и были подготовлены изменения в профильный закон.

По словам Алексей Переверзева, создание государственного учреждения по организации перемещения, хранения и возврата транспорта целесообразно для повышения пропускной способности улиц и взаимодействия со спецтехникой.

Председатель ЗСК подчеркнул, что его важность и значимость сложно переоценить.

- Каждый из нас видит, что сегодня происходит на улицах Краснодара и других городов Кубани. Закон об эвакуаторах необходимо принять в ближайшее время. Но на данный момент по предлагаемому нормативному правовому акту существует ряд замечаний со стороны контролирующих и надзорных ведомств. Поэтому его предстоит еще раз детально проработать и урегулировать все существующие по документу разногласия, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В регионе придадут импульс развитию ореховодства

Аграриям предоставят преференции.

Сельхозтоваропроизводителям, занятым выращиванием грецкого ореха и фундука, помогут краевые власти. Региональный мисельхоз предлагает предоставлять им в аренду земельные участки, находящиеся в краевой или муниципальной собственности, без торгов. При этом деятельность таких сельхозпроизводителей должна соответствовать критериям масштабного инвестиционного проекта. В частности, в предложениях, представленных на суд парламентариев, прописано, что арендаторы сельхозугодий должны собирать с каждого гектара не менее 20 центнеров грецкого ореха и не менее 25 центнеров фундука.

Законопроект, уверены его разработчики, позволит удовлетворить потребности рынка в отечественных орехоплодных культурах и ускорить процесс импортзоамещения данного вида продукции. В пояснительной записке к документу также указывается, что орех и фундук обладают высокими питательными, диетическими и лечебными качествами, употребляются в свежем виде и используются как при выпуске кулинарных изделий, так и при производстве косметики.

Необходимость принятия данного законопроекта, подчеркнул руководитель главного аграрного ведомства Кубани, обусловлена еще и тем, что цена на поставляемую из-за рубежа орехоплодную продукцию, в большинстве своем из Турции, за последнее время выросла в четыре раза. А производимый в России объем плодов ореха по сравнению с ввозимым в страну импортом, крайне невелик.

Комментируя документ, председатель ЗСК отметил, что поднятый на сессии вопрос будет поставлен на особый контроль.

По итогам обсуждения законопроект был принят сразу в двух чтениях.