Делать прививку повторно уже можно Фото: Александр РОГОЗА

По данным вакцинологов, чувствовать себя более-менее защищенными в течение года после вакцинации «Спутником» могут те, у кого была какая-либо реакция после прививки. Если вы испытывали хотя бы минимальное недомогание, повышение температуры, боли в мышцах, слабость, значит иммунитет выработался. Организм боролся с антигенами (то есть компонентами прививки. - Ред.). А если реакции не было, стоит проверить наличие антител, сделав лабораторный тест. Врач-инфекционист Игорь Люлин рассказал, кому показана ревакцинация от коронавируса и как сделать новый укол.

- В нашей стране ревакцинация уже активно ведется. Необходимо только проконсультироваться с врачом-терапевтом. И, конечно, знать о наличии иммунитета к коронавирусу, - сказал он "КП" - Кубань".

По словам специалиста, технически ревакцинация не отличается от вакцинации. Укол делают в тех же пунктах, организованных в регионе. А вот вакцину советуют менять, так надежнее.

- Нужно только захватить с собой сертификат о первичной прививке, - уточнил врач.

Напомним, в Краснодарском крае работают больше 400 пунктов вакцинации, включая мобильные. Сделать повторную прививку от коронавируса можно в своей участковой поликлинике.